Eduard (51) z Popradu sa pre pandémiu dostal do hroznej situácie. Vyše 20 rokov pracuje v oblasti marketingu, no koronakríza ho pripravila o všetky zákazky. A tak sa s manželkou každý mesiac dostávajú do mínusu.

Roky sa Eduard živil marketingom. Je vyštudovaný polygraf, má skúsenosti so všetkými tlačiarenskými technológiami, venoval sa aj grafike. Spolu s manželkou služby ich reklamnej agentúry ponúkali najmä gastroprevádzkam. Tie sú však už takmer rok zatvorené a tak zostal bez príjmu. Prácu si zúfalo hľadá, no v tomto čase je to beznádejné.

Jeho manželka je ekonómka, no istý čas za ňu zamestnávateľ neplatil odvody a tak zostala zopár stoviek dlžná na sociálnom a zdravotnom poistení. No a tie pýtajú svoje peniaze. “Prosili sme o splátkový kalendár, odmietli nám vyhovieť,” vraví skormútene. Na finančnú pomoc od štátu v tejto situácii nárok on ani jeho manželka nemajú. Ona pracuje v súkromnej firme vzdialenej pár kilometrov od Popradu. Keďže spoje v tejto situácii tam nejazdia, je odkázaná jazdiť autom. A to sú náklady navyše.

Manželia si nevedia rady, ich výdavky prevyšujú príjmy a tak sa každý mesiac dostávajú do mínusu. “Nebyť našich rodičov, ktorí nám každý mesiac prispievajú na živobytie, neviem, čo by sme robili. Denne môžeme na stravu minúť 2 maximálne 3 eurá. Varíme si cestovinu so zemiakmi alebo žemľovku. Teda iba tie najlacnejšie jedlá,” opisuje svoju nelichotivú situáciu.

Eduardova manželka zarobí zhruba 350 eur, na cestovnom do práce vynaloží 110 eur na mesiac. Na nájomné musia dať 340 eur. Po platobných prázdninách musia za telefóny platiť dokopy 170 eur. “Naše náklady sa každý mesiac vyšplhajú na 620 eur vrátane stravy, na hygienické potreby. Teda každý mesiac sme v mínuse cez 250 eur,” dodáva s tým, že už nevedia, ako ďalej. “Obrátili sme sa aj na niektorých členov vlády. Nepýtali sme od štátu nič, iba sme chceli radu, čo máme v tejto situácii urobiť. Nikto nám neodpovedal. Zaoberajú sa sami sebou a na nás kašlú,” uzatvára znechutene.

Vyčíslenie príjmov a výdavkov

Čistý príjem manželky: 356€

Nájomné: 340€

Náklady na telefóny po platobných prázdninách: 170€

Náklady na cestovné pre manželku: 110€ mesiac.

Príjem: 356€

Výdavky: 620€

Rozdiel: mínus 254€

