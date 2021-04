Tatry sú opäť naše! Lyžiari, snowboardisti, skialpinisti, ale aj bežní turisti opäť zaplnili svahy a chodníky v našich veľhorách. Ako to tam dnes vyzeralo?

Dočkali sme sa: TAKTO to dnes vyzeralo vo Vysokých Tatrách!

Výhľady na tatranské svahy a končiare, kúpajúce sa v lúčoch slnka pôsobili tak neuveriteľne, že budili dojem maliarskeho gýča. Ak si k tomu pridáte spokojných turistov a lyžiarov, na Štrbskom Plese panovala idylka, ktorú tam nebolo vidieť už viac než 100 dní.

Teplo skoro ako v lete

„Tá horúčava neprospieva terénu, keďže horná časť zjazdovky je ešte dobrá, ale dolná pripomína skôr kašu. Aj tak je však úžasné, že konečne sa môžeme na snehu vyšantiť,“ prezradil Karol (21), snowboardista z Pezinka, ktorý prišiel do Tatier s partiou a po približne dvoch hodinách odchádzali preč.

Na parkovisku sme zase zastihli Limbašana Petra (54): „Správa o otvorení stredísk ma potešila. Hoci neskoro, ale predsa sme sa dočkali. Myslím si, že to pomôže nielen lyžiarom, ale aj cestovnému ruchu v Tatrách. Už bolo potrebné sa vyvetrať a poprechádzať sa v krásnej prírode a na dobrom vzduchu. Prišiel som so synom Valterom (20), ktorý žije v Košiciach, preto tam ostaneme na noc a zajtra sa sem opäť vrátime. Je možné, že o týždeň prídeme do Tatier aj na viac dní. Musíme využiť možnosť poslednej lyžovačky túto sezónu,“ prízvukoval Peter.

Počasie si pochvaľoval aj druhý z dvojice, Valter (20). „S otcom sa chystáme na Solisko, prejdeme to tam peši. Sme zvyknutí, keďže celú zimu sme sa venovali skialpinizmu, tak sme vytrénovaní,“ usmieval sa.

Vychytené Solisko

„Aj ja som neskutočne šťastný, že si koncom apríla môžem zalyžovať. Zjazdovka je výborná, počasie tiež, nemá to chybu. Pozývam všetkých,“ šťastne rozdýchaval Oliver z Detvy.

Trojica Hana (21) z Popradu, Natália (21) z Tatranskej Polianky a Braňo (29) z Košíc tiež neskrývala radosť z pohybu na svahu. „Ideme na Solisko, ale vyvezieme sa lanovkou, dosť sme sa celú zimu nachodili po zjazdovkách, keďže nás baví skialpinizmus,“ zhodli sa.