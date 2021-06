Kráľovstvo lesa Bachledka v týchto dňoch rozostavali a hotové by malo byť do niekoľkých týždňov. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti známeho Chodníka korunami stromov.

Deti, ale aj dospelých čaká na ploche 4 950 metrov štvorcových najmenej 24 rozmanitých herných a edukačných zastávok pre malých i veľkých. „Investícia nás stála 1,5 milióna eur,“ hovorí majiteľ strediska Martin Paško.

V Bachledovej doline pribudne nová atrakcia. Zdroj: Peter Rindoš

Ihrisko z agátového dreva

Novú atrakciu by mali otvoriť začiatkom júla. „Deti sa budú môcť vyblázniť na kĺzačkách, lanových dráhach, megatrampolíne, či iných zábavných prvkoch a rodičia si zatiaľ môžu oddýchnuť kochať sa výhľadmi na okolitú prírodu, vrátane Belianskych Tatier a Pienin. Väčšina areálu je tvorená z prírodných materiálov, najmä z agátového dreva bez povrchových náterov, chodníky a dopadové plochy z drevnej štiepky a kameniva,“ približuje Kristína Jakubová zo strediska Bachledka Ski&Sun.

Množstvo atrakcií

Kráľovstvo lesa je v Bachledovej doline ďalšou atrakciou v poradí. Už dávnejšie tu otvorili 1 234 metrov dlhý Chodník korunami stromov, ktorý sa nachádza vo výške 24 metrov a slúži aj vozičkárom. Jeho vyhliadková veža siaha dokonca do výšky 32 metrov

Nachádza sa tu aj najdlhší, 67 metrový suchý tobogán v Tatrách. K dispozícii je tu aj 1 200 metrová bobová dráha, kde dosiahnete v rýchlosti až štyridsiatku.

Kráľovstvo lesa

Atrakcia sa nachádza na vrchole Spišskej Magury pri obci Ždiar pri Belianskych Tatrách. Prevádzku by mali spustiť už začiatkom júla a to od 9. do 18. hodiny, v septembri do 17. a v októbri do 16. hodiny. Vstupné pre dospelého a dieťa je 8 eur, rodinná vstupenka vychádza na 22 eur.

Maximálna denná kapacita bude najviac 1 000 osôb denne. Dieťa do 14 rokov vstupuje do areálu v sprievode dospelej osoby.

Novú atrakciu už stavajú, v lete by mala fungovať. Zdroj: Peter Rindoš

Bude vás to niečo stáť!

Vstupné (Kráľovstvo lesa + Chodník rounami stromov + obojsmerná lanovka)

24 eur dieťa (3 až 14 rokov)

28 eur dospelý (15 až 65 rokov)

69 eur (2x dospelý a 2x dieťa)