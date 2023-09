Ferko Balog (40) bol dlhoročným sólistom speváckeho súboru Sloníčatá, ktorý založila riaditeľka domova Eva Džodlová (75). Jej dcérou je víťazka Miss Universe Eva Džodlová Rezešová, ktorá je manželkou košického boháča Júliusa Rezeša. A dá sa povedať, že vyrastala s Ferom a berie ho ako jedného zo svojich bratov. O mamu sa totiž delila s ďalšími desiatkami nechcených a opustených detí, ktorým robila náhradného rodiča.

Eva Džodlová odpracovala v domove neuveriteľných 50 rokov. Založila spevácky súbor a skladala piesne, v ktorých sa odzrkadľovala láska, úprimnosť a priateľstvo. Deti nimi slávili úspech, účinkovali v televíznych programoch, vianočných koncertoch, spolupracovali s mnohými známymi umelcami a športovcami. Fero bol sólistom súboru 20 rokov. Do domova sa dostal ako trojročný a vôbec nerozprával. Prehovoril až keď počul “tetu Evu” hrať na klavíri a pridal sa k jej spevu. No a dnes je z neho úspešný muž!

Sloníčatá s ich patrónkou - českou herečkou Helenou Růžičkovou. Zdroj: Ingrid Timková

Po skončení hotelovej akadémie, kam ho nasmerovala Eva, aby mal v rukách remeslo, vyštudoval Fero Vysokú školu múzických umení odbor muzikálové herectvo. Dnes pôsobí v Štátnom divadle v Košiciach a je riaditeľom Divadla Actor, ktoré spoluzakladal. No a žne s ním úspech, najmä s rozprávkou Čertovská (ne)dobrota či monodrámou Róm z perinky. S tou prvou sa predstavil uplynulý piatok na festivale Jahodová noc v Prešove a druhou v sobotu na Kremnických gagoch. “Som veľmi šťatná, že sa mu darí a teším sa z neho,” vravela nám so slzami v očiach dojatá Eva Džodlová, ktorá prišla na jeho predstavenie.

Fero je svojej biologickej mame po rokoch vďačný. “Urobila to najlepšie, čo mohla.Ona by mi nikdy nemohla dať to, čo som mal a zažil v domove,” pozerá na svoj osud pragmaticky. Inak by ho totiž zrejme nikdy nepostretlo šťastie, ktoré teraz prežíva.

Už rok je šťastne ženatý s krásnou a milou ochotníckou herečkou Luciou Laurou (22). Spoznali sa, keď sa prihlásila na konkurz do Ferovho súkromného divadla. "Pozeral som na jej fotku a vravel si, že aká je nádherná,” zaspomínal. Pred oltár ho v košickom Dóme sv. Alžbety viedla jeho “mama” Eva Džodlová, gratulovať prišla a aj jej dcéra Eva.

Najväčším šťastím Balogovcov je ich 10-mesačný roztomilý syn Henrich Gregor, ktorý už od narodenia žije divadelným životom. “Už ako trojtýždňový bol s nami na prvom zájazde v Kežmarku, kde sme vystupovali so svojim divadlom,” blažene sa zasmiali zaľúbenci Balogovci. Užívajú si život, dieťatko majú anjelsky dobré. Ale herca z neho mať nechcú. Aké povolanie mu vysnívala jeho mama? Prečítajte si v GALÉRII >>>