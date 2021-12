Za 5,5-milióna eur zrekonštruoval Prešov zimný štadión a nasťahoval sa tam muž z Detvy, ktorý odmieta podpísať nájomnú zmluvu! A ešte navyše mu mesto dalo 380-tisíc eur ako dotáciu na prevádzku hokejového klubu. Zdá sa vám to absurdné? Aj nám, ale je to pravda!

Majiteľ hokejového klubu HC Grotto Prešov Róbert Ľupták z Detvy mal byť spasiteľom ľadového športu v metropole Šariša. Do novozrekonštruovaných priestorov hokejového štadióna, ktorý samospráva po dlhých rokoch chátrania opravila.

Vynaložila na to milióny eur. Ľupták preniesol extraligovú licenciu z Detvy do Prešova a tak sa do Prešovčania po viacerých rokoch vrátili do extraligovej súťaže. Klub od augusta plnohodnotne využíva priestory zimného štadióna. Lenže napriek chýbajúcemu podpisu na zmluvách.

Mesto a jeho vedenie však stratilo s Ľuptákom trpezlivosť a poslali mu predžalobnú výzvu, aby do 5 dní vypratal zimný štadión. Mesiace ho totiž vyzývajú na podpísanie zmluvy o prenájme ľadu, no doteraz to neurobil. Ani na deviatu výzvy nereagoval.

“Vždy to prisľúbil, ale nikdy nedodržal,” uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová, ktorá má eminentný záujem udržať v Prešove extraligu. Ak však nedôjde k dohode, klub sa bude musieť zo štadióna porúčať. Mimochodom, Turčanová bola prvou primátorkou po dlhých rokoch, ktorá sa odhodlala na rekonštrukciu štadióna, kde hrozilo, že sa zrúti strecha. Jej predchodcovia - muži na opravu nenabrali odvahu.

“Investovali sme viac, ako 5,5 milióna € do jeho renovácie. Klub dostal dotáciu 380 tisíc eur. Všetci sme s nadšením privítali, že klub prišiel do Prešova. Radostnú emóciu z víťazstiev však kalí, že dodnes nie je podpísaná zmluva o vzťahu k zimnému štadiónu. Dá sa povedať, že je čiernym nájomcom,” vysvetllila primátorka.

Čo je však v tomto prípade ešte pozoruhodnejšie, že klub začal využívať mantinely a ľadovú plochu na reklamné účely bez dohody s mestom."Platí len memorandum o spolupráci ešte s pánom Kovaľom z HC Banská Bystrica a potom do týchto vzťahov vstúpil pán Ľupták. Ten mal len čiastkovú zmluvu na ľadohodiny, ale tá neriešila využívanie priestorov ani reklamu. A od 1.novembra nemá zmluvu ani na ľad,” dodala primátorka.

Tá sa obáva sankcií od štátu, keďže minimálna výška by sa mala pohybovať na úrovni prevádzkových nákladov vo výške približne 2800 až 3000 eur mesačne bez energií. A Ľupták to chce za 1 euro.

Majiteľ klubu Ľupták zareagoval zvláštne. Ako? Dozviete sa v popise fotky v GALÉRII tu.

Anketa Schvaľujete kroky mesta, ktoré majiteľovi hokejového klubu poslalo výzvu na vypratanie sa zo štadióna? Áno 61% Nie 6% Bez zmluvy ho tam nemali ani pustiť 33% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný