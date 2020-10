Pomocou zmeny jedálneho lístka už pomohla nejednému človeku. Za pozitívnymi účinkami cvikly sa neskrýva len množstvo minerálov a vitamínov, ale i fytochemikálie, ktoré dokážu zlepšiť dôležité telesné hodnoty. „Ja som známa ako veľká propagátorka cvikly, podľa mňa je to superpotravina. Považujem ju za okamžitú prvú pomoc a ,záchranné koleso´ zdravia,“tvrdí Mačingová. Podľa nej by sme mali zabudnúť na to, že cvikla je len strúhaná a nechutná.



Táto červená zelenina má všetky výhody, vďaka ktorým ju môžeme zaradiť do jedálneho lístka. Stimuluje funkciu pečene i žlčníka, pomáha udržiavať volné žlčové cesty. Zaisťuje tak telu hladké trávenie. Rýchlejšie sa vylučujú aj konečné metabolické produkty. Za týmito pozitívnymi účinkami sa skrýva fytochemikália betaín, ktorú chutná plodina obsahuje. Táto látka pomáha aj znižovať hladinu homocysteínu, ktorého vysokého hodnoty postupne vedú k poškodeniu ciev a k zvýšenému riziku vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

Antónia Mačingová radí ženám, ako si upraviť stravovanie. Zdroj: archív A. M.



Srdcovo-cievny systém však posilní aj kyselina listová, na ktorú je cvikla skutočne bohatá. Jej pravidelnou konzumáciou pôsobíte najmä proti mŕtvici. Cviklovú šťavu sa oplatí preventívne piť aj v prípade, ak sa u vás objavil vysoký krvný tlak, prípadne máte k jeho vyšším hodnotám genetické predpoklady. Podľa štúdie z roku 2008 stačili dva poháre cviklovej šťavy denne na to, aby ste hodnoty tlaku udržali pod kontrolou. Pri teste, v priebehu troch hodín, vypili dobrovoľníci 500 mililitrov šťavy a ich tlak klesol. Zníženie zostalo stabilné počas 24 hodín od konzumácie šťavy.





Recept na cviklový šalát

Ingrediencie

červená repa 2 ks

kyslá uhorka 2 ks

mrkva

hrášok 1 konzerva

kukurica 1 konzerva

tvrdý syr

trochu - olivový olej, soľ, mleté čierne ko- renie

Postup

Dáme variť repu v šupe aspoň na 1,5 - 2h. Zatiaľ si nakrájame uhorky na malé kocky, mrkvu, hrášok a kukuricu zlejeme z nálevu. Po uvarení repu očistíme, nakrájame na kocky, pridáme všetky suroviny a polejeme troškou oleja. Osolíme, okoreníme a posypeme nastrúhaným syrom.