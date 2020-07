Viete, čo sa stalo vo vašom okolí či v iných regiónoch Slovenska? Ponúkame vám prehľad toho, o čom by ste dnes mali vedieť. Napríklad, že v košických oceliarňach vyhlásili štrajkovú pohotovosť alebo kto ovládol bratislavské vodárne. Viac sa dočítate na webe pluska.sk v sekcii Regióny a Krimi.

V oceliarňach vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Zamestnanci oceliarní niekoľko mesiacov pracujú v obmedzenom týždennom pracovnom režime. Zdroj: Facebook

Košice Odborári košických oceliarní U. S. Steel vyhlásili v stredu štrajkovú pohotovosť.

Dôvodom je, že sa ani po 25 kolách kolektívneho vyjednávania o novom znení podnikovej kolektívnej zmluvy so spoločnosťou nedohodli. V polovici júla požiadali o pomoc sprostredkovateľa. „Sprostredkovateľ má - po oboznámení sa s priebehom vyjednávania - predložiť návrh riešenia sporu. V prípade, ak sa spor nevyrieši do 30 dní odo dňa poverenia sprostredkovateľa, považuje sa toto konanie za neúspešné, a potom sa otvára aj možnosť najkrajnejšieho riešenia – teda štrajku,“spresnil predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga. Zamestnanci oceliarní niekoľko mesiacov pracujú v obmedzenom týždennom pracovnom režime.

Vybičované emócie na súde so sátorovcami

Na Špecializovanom trestnom súde sa začalo pojednávanie v prípade viacerých vrážd. V prípade sú obžalovaní starosta František Dora a jeho syn František Dora mladší. Zdroj: Karol Farkaš

Pezinok Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa začalo pojednávanie s Františkom Dórom, starostom obce Dolný Chotár, a jeho synom Františkom Dorom mladším a ďalšími obžalovanými.

Obžaloba im kladie za vinu viacero vrážd z rokov 2000 až 2019. Z toho ide o päť úkladných vrážd bielych koní. Vypovedať by malo viac ako 20 svedkov, z toho minimálne piati členovia gangu sátorovcov. František Dora vo svojej výpovedi objednávky troch vrážd odmietol, tvrdí, že obchodné spory riešil právnou cestou. "Bolo by to priveľa náhod, aby ľudia, s ktorými mal spory, zmizli," oponoval prokurátor. Na súd prišla aj matka jednej z obetí, ktorá obžalovaným poslala srdcervúci odkaz (https://www1.pluska.sk/krimi/sokujuci-odkaz-mamy-obete-frantiskovi-dorovi-jeho-synovi-slzami-im-toto-povedala . Podľa prokurátora mal Dora aktívne kontakty s politikmi aj s funkcionármi z prostredia justície, na jeho poľovačky mal chodievať aj bývalý minister spravodlivosti Gábor Gál.