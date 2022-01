Milan bol podľa jej slov šikovný a talentovaný chlapec.

Nadaný športovec

"Chodil do športovej triedy, spolu s mojimi synmi. Deti najprv trénovali, zdokonaľovali sa v lyžovaní a neskôr súťažili na kadejakých pretekoch, ja som cestovala všade s nimi. Neraz som mala na starosti aj jeho...," náhle stíchla. "Nemôžem ani rozprávať od žiaľu, tak ma to bolí, ako keby sa to stalo niektorému z mojich synov," povie dojato.

Buchty nadovšetko

Pýtame sa, čo malému Milankovi chutilo najviac. "On zjedol naozaj všetko, ale ako deti, najradšej mal buchty na pare alebo dukátové buchtičky s vanilkovým krémom. Samozrejme, že nepohrdol ani mäsom," pousmeje sa trošku.

Priateľský a úslužný

Spomenie, že Lučanský sa jej nestratil z očí ani v dospelosti. "Do Štrby chodil často, veď mal tu rodičov. Tých si veľmi vážil, aj napriek pracovnej vyťaženosti ich navštevoval vždy keď mohol. Stretávali sme sa tiež na rôznych obecných akciách, chodil so Štrbanmi na výlety. Keď sme sa stretli, nikdy neprešiel okolo mňa, bez povšimnutia. Stále sa pozdravil a opýtal, ako sa mám," zaspomína si pani Krottáková.

Myslel na rodinu?

To, čo sa vtedy zomlelo okolo Lučanského, vnímala Mária ako velikánsku hrôzu, ktorá ho postretla a zaskočila jeho rodákov. "Čítala som všetky dostupné správy. Hovorila som si, že to nemôže byť pravda. A to o tej samovražde...?! Neverím, že by niečo také urobil svojej rodine - mame, sestre, manželke a trom deťom. On sa vždy vedel so všetkým popasovať, prečo by sa potom zachoval ináč?"

Chlapec z bytovky

Poznamená, že Lučanský spolu so sestrou Zlaticou vyrastal v trojizbovom panelákovom byte. Ešte aj teraz v ňom stále býva Milanova mama, ktorá vlani v septembri ovdovela. "Žili vždy skromne, ale čestne, aj preto neverím, že by sa dal zlákať na také chodníčky, ako sa to vtedy písalo. Nech je to už akokoľvek, život mu už nevrátime. Ja však stále budem hovoriť to isté, Milan Lučanský bol milý, nekonfliktný a jedinečný človek, a takto si ho budem navždy pamätať," povedala na záver.

