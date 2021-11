Nad hranicu 60-percentnej zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov sú okresy Košice, Humenné, Bardejov, Snina, Ružomberok, Námestovo, Poprad, Spišská Nová Ves a Sabinov. Chýba im už iba málo, aby sa vyhli čiernej farbe na covid semafore a naprísnejším opatreniam.

Preto sa samosprávne kraje a mestá pokúšajú motivovať ľudí na to, aby získali "žolíka" a napriek vysokej nakazenosti zostali v covid semafore v bordovej zóne. Košický samosprávny kraj (KSK) a hokejový klub HC Košice chcú osloviť východniarov so zaujímavou ponukou. Aktuálne sú totiž Košice v bordovej farbe a hrozí im preradenie do najprísnejšej farby. "Chceme východniarov motivovať k očkovaniu dvoma vstupenkami na dva domáce zápasy tohto hokejového klubu," uviedol župan Rastislav Trnka. Získať ich môže každý nad 50 rokov, kto sa v sobotu príde zaočkovať na hokejový štadión do priestorov press centra v čase od 10.00 do 16.00 h. Zaočkujú každého fanúšika, nezáleží na poradí dávky. Očkovať budú jednodávkovou vakcínou Janssen aj dvojdávkovou očkovacou látkou od výrobcu Pfizer/BioNTech. Od miery zaočkovanosti zavísí aj využiteľnosť štadióna. V čiernom okrese by sa totiž znížila kapacita štadióna na nulu a obmedziť by sa museli aj tréningy mládeže. "Športová komunita je veľká a bojovná, preto pevne veríme, že spolu udržíme košické štadióny, fitnescentrá, ako aj gastro priemysel či ďalšie prevádzky pri živote," konštatoval výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma.

O zvýšenie zaočkovanosti sa snaží aj Prešovský samosprávny kraj výjazdovými skupinami. Nimi sa podarilo preklenúť hranicu 65-percentnej zaočkovanosti v okrese Prešov pred dvomi týždňami, teraz sa ich pozornosť presúva viac na severovýchod a do marginalizovaných komunít.

Mesto Nitra plánuje na svojom území zriadiť v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom v najbližších dňoch viacero mobilných očkovacích miest. Na dosiahnutie 65-percentnej hranici potrebujú zaočkovať zopár stoviek ľudí nad 50 rokov. „Kde mobilné očkovacie jednotky vzniknú a v akom režime budú fungovať, oznámime na brífingu v budove mestského úradu,“ uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský spúšťa očkovaciu lotériu, výhra je 5-tisíc eur. "Je inšpiráciou pre ostatné mestá, ale mal by byť príkladom pre súkromný sektor, lebo ich zamestnanci musia byť tiež zdraví, lebo bez ľudí žiadna firma nemôže fungovať," uviedol hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.

Zaočkovanosť čiernych okresov:

Snina 61,0 percent

Sabinov 64,9 percent

Ružomberok 63,5 percent

Námestovo - 63,7 percent

Poprad - 61,5 percent

Humenné 62,1 percent

Bardejov 61,2 percent

Spišská Nová Ves - 60 percent

Podľa webu Dáta bez pátosu nám chýba na to, aby boli všetky okresy v najhoršom bordové, 85-tisíc očkovancov.