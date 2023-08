Anna (61) a Ján (67) Staškovci si na starobu naplánovali pokojný život v tichom prostredí v rekreačnej oblasti Domaša. Tešili sa, že budú tráviť voľné chvíle v prírode pri vodnej nádrži a kochať sa pohľadom na vodu z terasu chaty. Kúpili si malý pozemok od obce, opustili okresné mesto, predali byt a kuli plány s výstavbou. Až po piatich rokoch od kúpy pozemku požiadali o stavebné povolenia a doložili všetko potrebné.

Stavebný úrad prizval do konania aj ich susedov, ani jeden z nich však nemal námietky, povolenie stavať nadobudlo právoplatnosť v marci 2021. “Objednali sme si montovanú chatu. Ani sme neboli doma, keď nám ju priviezli. Už nám iba oznámili, že chatu postavili a odovzdali nám ju,” spomínajú manželia. Lenže namiesto radosti z užívania novej stavby začalo v ich živote peklo!

Po niekoľkých mesiacoch od povolenia sa zrazu susedovi Staškovcov zrazu znepáčilo, že do konania nebola prizvaná aj jeho manželka. Tá s ním žije v jednej domácnosti. “Začal sa sťažovať kade - tade,” opisujú začiatok ich peripetií. Stavebný úrad obnovil konanie, na miesto prišla stavebná inšpekcia. Staškovci sa odvtedy nevedia dopracovať ku kolaudačnému rozhodnutiu.

Sťažovateľom je sused, ktorý pôsobí ako lekár v okresnom meste. A chce dosiahnuť zbúranie chaty Staškovcov. Jeho hlavným argumentom je to, že nedodržali 15-metrový odstup od ich chaty, čo vyplýva z miestneho územného plánu (ÚP). Lenže v husto zastavanej Domaši takéto vzdialenosti od jednotlivých chát nie sú takmer nikde. Navyše, on sám to toto nerešpektoval. Staval ešte pred Staškovcami a stavbu umiestnil iba približne desať centimetrov od hranice pozemku susedov! Namieta aj to, že susedov pozemok nebol stavebným, lebo podľa ÚP tam mal byť postavený areál amfiteátra. No obec od tohto zámeru upustila a rozhodla sa pozemky predať na stavebné účely, čo využili aj Staškovci.

Napriek tomu lekár zasiela listy Staškovcom cez svojho právnika a upozorňuje ich, že nemôžu chatu užívať, fotí si ich, natáča na video, volá na nich kontroly. “Chceli sme si chatu vychutnať s našimi vnúčatkami, no nemôžeme sa tu vôbec zdržiavať. Naši synovia si postavili iné chaty a nechcú k nám ani chodiť, vravia nám, že sa tu budeme naťahovať ešte roky,” zúfa Anna.

