Samospráva obce Kechnec v okrese Košice - okolie mala v súvislosti s celoplošným testovaním pôvodne iné plány. Kvalitnými testovacími súpravami sa chystali testovať domácich občanov a v prípade záujmu aj pracovníkov kechneckého priemyselného parku. Personálne to v rámci spolupráce mali zabezpečiť zdravotníci z miestnej polikliniky, medici a dobrovoľníci. Výhodou bolo, že obec by to nestalo nič, všetko boli ochotní zaplatiť sponzori.

V Kechneci plánovali pretestovať zamestnancov úradu, potom žiakov školy i materskej škôlky a nakoniec aj ostatných obyvateľov obce.

Bez dlhých rečí...

"Som mužom činu, nemám rád teoretizovanie a šaškovanie. Plánovali sme obecné testovanie hneď, keď sa začalo hovoriť, že situácia v počte nakazených je hrozivá. O celoplošnom testovaní vtedy ešte nebolo ani chýru. Chceli sme len zistiť, ako je na tom naša obec. Z plánov nakoniec zišlo, keďže výsledky nášho obecného testovania by nebolo možné zoficiálniť. Znamená, vydať certifikát s výsledkom testu,"netají sklamanie starosta Jozef Konkoly.

Starosta Kechneca Jozef Konkoly. Zdroj: Daniela Pirschelová

Keď kvalitu strieda iné

Dodáva, že im nezostalo iné, len sa podvoliť a testovať tým, čo nakúpila vláda. "Zo štátneho by pritom nešiel na to ani cent. Čo mám na to povedať, snáď len, že je to Kocúrkovo. Rozumiem, že naše testovanie by nebolo možne zahrnúť do celkovej štatistiky testovaných..., toto je však už o niečom inom,"hovorí starosta, ktorý patrí medzi najdlhšie úradujúcich v rámci Slovenska a z Kechneca za ten čas urobil modernú a dynamicky sa rozvíjajúcu obec s obrovským priemyselným parkom.

Archívne foto - ilustračný záber testovania. Zdroj: Erika Ďurčová

Úloha štatistu sa mu nepozdáva

Konkoly vysvetľuje, že primátorom a starostom bolo potrebné dať teraz väčšiu dôveru a právomoci. "Oni predsa najlepšie poznajú miestne podmienky a svojich obyvateľov. Nám najviac záleží, aby sme nemali nakazených ľudí, a keď sa nejakí nájdu, tak ich mať podchytených v evidencii a liečiť ich, alebo ponechať v karanténe. Naši občania hneď od prvého momentu, keď sa začalo hovoriť o celoplošnom testovaní, kládli nám množstvo otázok, nešli za vojakmi, ani za Matovičom. Stačilo im inteligentne odpovedať, rozprávať sa s nimi a každý pochopil dôležitosť testovania. Nemá význam nútiť ľudí. Ak má byť niečo dobrovoľné, nech je to tak. Nie, trápiť obyvateľov kadejakými dodatkami. Všetci žijeme ťažké časy, načo si ešte viac znepríjemňovať život," zdôrazňuje.

Vždy pripravený!

Hovorí, že už dávno mali stať poľné nemocnice a manipulačné stany, lebo ak nastane krízová situácia naraz sa to nezvládne."Vojaci, policajti, hasiči a lekári nie sú stroje. Musia sa dodržiavať predpisy o oddychu i pracovnom čase, aby sa nám nestalo, že vypadne množstvo personálu nielen kvôli tomu, že sa nakazí, ale aj z vyčerpania, a nebude ich kým nahradiť," konštatuje Jozef Konkoly.

Obec má krásne moderné ihrisko na ktorom budú testovať. Zdroj: archív obce

Testovanie na ihrisku

V Kechneci budú testovať na miestnom ihrisku. "Je to rozsiahly priestor, s ozvučením i umelým osvetlením, preto v prípade potreby môžeme testovať aj dlhšie. Zabezpečili sme oddychové miestnosti pre personál. Napriek tomu, že stravovanie má zabezpečiť armáda, urobíme to my, rovnako aj pitný program,"predstavuje prepracovanú logistiku testovacieho víkendu.

Starosta pamätal na všetko

Spomenie, že k dispozícii budú aj ďalší zdravotníci z polikliniky a dobrovoľníci ak by niekomu prišlo zle, alebo by sa stal nejaký úraz. "Nepotrebujeme obdivovateľov, ani tých čo nás chvália, ale priložiť ruku k dielu. Nekonečné tlačovky nikomu nepomôžu!"

V Kechneci je postavená poliklinika, akú nemajú ani mnohé mestá. Zdroj: archív obce

Logistika na jednotku s hviezdičkou

Všetko premysleli do najmenších detailov. "Na testovanie budú prichádzať obyvatelia podľa čísla domov, aby sa rodiny medzi sebou nemiešali. Budeme dbať aj o to, aby sa testovaní zdržali na mieste len najnutnejší čas. Otestujeme ich, počkajú si na výsledok a odchádzajú," dodáva starosta a pridáva želanie, aby sme sa zomkli. "Kto môže, nech pomôže! Je jedno ako, len nech je to v záujme bežných ľudí. Teraz nemôžeme hovoriť v množnom čísle, ale len za seba: urobil som, zabezpečil, vyliečil, pomohol. Nastalo obdobie zjednotenia, každý ukáž, čo vieš a čo dokážeš!"

Raši fandí starostovi

Poslanec NR Richard Raši tvrdí, že antigénové testy, ktoré vláda pochybne kúpila od trnavskej firmy, zachytia len tretinu pozitívnych na Covid-19. "Preto, ak sa starosta rozhodol testovať kvalitnejšími testami, ktoré zohnal sponzorsky a vláda ich odmieta akceptovať, môže to byť len preto, že na svojej PR akcii nazvanej plošné testovanie chce mať Matovič čo najvyššiu účasť, bez ohľadu na ľudí," neskrýva rozhorčenie Raši.

