Stretnutie sa uskutočnilo v Kancelárii prezidentky v Košiciach na Hviezdoslavovej ulici. V úvode síce bol fototermín pre média, ale vyjadrenie dvojica z neznámych dôvodov neposkytla. Aj Košičanov zaujímalo či riešili niečo dôležité alebo išlo len o zdvorilostné pozvanie zo strany úradujúcej prezidentky.

Bez mediálneho boomu

Komunikačné nevydalo žiadny výstup a rovnako sa nič v daný deň neobjavilo ani na facebookovom profile Čaputovej. Mnohí boli presvedčení, že sa stretnutie z nejakého dôvodu neuskutočnilo. Až v piatok 29. 4., deň po, sa objavila na sociálnej sieti fotografia dobre naladenej prezidentky s knihou v ruke a Rudolfa Schustera, ktorý hovorí niečo fotografom.

Pozitívne slová

K záberu bolo pridané vyjadrenie Čaputovej: "Rudolf Schuster je jeden z najznámejších Košičanov, bol primátorom Košíc, viedol koaličnú stranu v kľúčovom období pre Slovensko a neskôr sa stal prezidentom. Vždy je pre mňa zaujímavé stretnúť sa s niekým, kto si politiku zažil, má z nej množstvo skúseností a dnešné politické dianie hodnotí s odstupom. Pri spomienkach na jeho pôsobenie v politike, na jeho osobné skúsenosti z rokovania s Vladimírom Putinom, mi pán Schuster povedal, ako veľmi je dnes rád, že sme v tom čase vstúpili do NATO. V tom máme absolútnu zhodu. Rudolf Schuster je príkladom toho, že z politiky sa dá odísť so cťou. Nemusí sa nikam schovávať a nikam utekať. Prechádzka centrom Košíc je pre neho a pre ľudí, ktorých stretne, dodnes príjemný zážitok. A takým zážitkom bol náš rozhovor aj pre mňa," napísala prezidentka.

Povzbudenie a podpora

Rudolf Schuster zhodnotil návštevu skôr ako zdvorilostnú s cieľom povzbudiť Zuzanu Čaputovú v jej práci a snažení s tým, aby sa nenechala odradiť. "Slovensko je v súčasnosti nejednotné, rozdelené na viac táborov, čo je na škodu veci. Neprospelo to riešeniu situácie ani vtedy keď zúril Covid, ale aj teraz, keď sa nás dotkol istým spôsobom rusko-ukrajinský vojenský konflikt. Prezidentka to nemá ľahké, okrem diania na politickej scéne, na pokoji jej určite nepridávajú ani vyjadrenia a komentáre na sociálnej sieti. Povedal som, nech tie veci neberie príliš vážne, lebo mnohí sa vyjadrujú anonymne a dopady svojich slov neriešia," zhrnul obsah rozhovoru s prezidentkou. Tá v súvislosti s návštevou nemeckého prezidenta v Košiciach Franka-Waltera Steinmeiera informovala hosťa o plánovanej spolupráci v rámci V4, ktorá z jej stretnutia s nemeckým kolegom vyplynula.

Dary

Schuster zdôraznil, že Čaputová je prvá, ktorá sa s ním v košickej prezidentskej kancelárii stretla. "Padlo mi to veľmi dobre aj s ohľadom na to, že kvôli Covidu a obmedzeniam som sa nezúčasnil tradičných novoročných stretnutí. Myslím, že aj pani prezidentka bola spokojná, keďže panovala medzi nami veľmi uvoľnená vtipná atmosféra. Opýtala sa ma na čom momentálne pracujem," neskrýval nadšenie. Ako býva zvykom exprezident neprišiel s prázdnymi rukami. "Daroval som jej okrem kytice rezaných kvetov aj svoju knihu Hlavná (história košickej Hlavnej ulice a jej rekonštrukcia, poz. red.) a fľašu drienkovice, známej dnes pod názvom Schusterovka," prezradil Plus JEDEN DEŇ. Zároveň uviedol na pravú mieru aj to, kto a prečo premenoval povestnú drienkovicu. "Bol to môj priateľ a vtedajší poľský prezident Aleksander Kwaśniewski. Angličania, Nemci, ale aj Maďari mali problém s výslovnosťou. Povedal, aby sme ich netrápili a keďže práve ja som som ju spropagoval, nech nesie názov podľa môjho priezviska," smeje sa obľúbený Košičan.

