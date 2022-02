Naozaj je to u nás tak všetko zlé? Slováci žijúci dlhé roky v zahraničí si takýmto hodnotením svojej domoviny nie sú až takí istí. Vedela by o tom rozprávať aj Popradčanka Zuzana, ktorá už dvadsať rokov žije v Kanade.

Zuzanu k ceste na Slovensko prinútili najmä obrovské bolesti, ktoré ju dlho trápili. Kúpila si letenku z Kanady do Rakúska a následne odtiaľ cestovala do Nemocnice Košice-Šaca.

Boľavé kĺby

„Na vyšetrenie do Šport-artro centra som prišla pre dlhodobé problémy s kĺbmi. V Kanade som s liečbou nenapredovala. Rozhodla som sa teda prísť na Slovensko a získať druhý názor na môj zdravotný stav,“ hovorí Zuzana.

Vyšetrenie jej poradil zať a niečo si našla na internete. „Lekár Maroš Varga ma dôsledne vyšetril, pozrel sa na moje ramená, kolená a ostatné kĺby, urobil si celkový prehľad o mojom zdravotnom stave, nielen z ortopedického hľadiska a dohodli sme sa na postupe. Verím, že ním navrhnutá liečba pomôže stabilizovať môj zdravotný stav,“ uviedla rodáčka z Popradu, ktorá v Kanade žije takmer už 20 rokov. Kedy sa vráti späť do zahraničia, aktuálne závisí od dĺžky liečby.

Rehabilitácia

„Najbližšie ma čaká rehabilitácia s fyzioterapeutom, keďže trpím syndrómom zamrznutého ramena. Na základe krvných výsledkov sa určí ďalší postup. Jedna z možností sú injekcie do kolien,“ uviedla Zuzana, ktorá si „odbehla“ z Calgary, kde pracuje v oblasti ľudských zdrojov a už tri roky vedie online jazykovú školu, v ktorej kanadskí lektori vyučujú Slovákov.

Kanadská metóda

Ak niekoho prekvapí, prečo Zuzana cestovala cez pol sveta na Slovensko pre liečenie, jej ďalšie slová to vysvetľujú. „Čo sa týka zdravotníctva v Kanade, vnímam to tak, že je veľký problém s čakacími lehotami na odborné vyšetrenia. V mojom prípade to spôsobilo dlhodobé, chronické bolesti, ktoré začali ovplyvňovať môj každodenný život. Celkovo moja skúsenosť s kanadskou medicínou je taká, že sa snažia minimalizovať podávanie liekov a injekcií, nechávajú veciam voľný priebeh. U mňa to, žiaľ, nedopadlo dobre,“ dodala na záver pani Zuzana, ktorá neľutuje, že sa vybrala hľadať lekársku pomoc na Slovensko.

Symptómy:

- Bolesti v ramene

- Bolesti pri upažení a ďalších pohyboch

- Bodavá a pálivá bolesť v ramennom kĺbe

- Problém s upažením

- Problém so zdvihnutím ruky nad hlavu

- Bolesti vystreľujúce do ruky

