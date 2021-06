To, čo musela prekonať Veronika Kmetóny Gazdová z Prešova, by vystačilo na niekoľko životov! Veď najhoršie, čo môže matka zažiť, je strata jej dieťatka. No a táto sympatická bývalá hovorkyňa mesta Prešov dostala až štyri takéto rany osudu. Zdalo sa, že jej trápenie nad stratou bábätiek nebude mať konca. No dnes už v jej živote svieti slnko v podobe malého zdravého Mária. Cesta k tomuto šťastiu však bola komplikovaná.

Manželia Veronika a Majo sú svoji už desať rokov. Hneď po svadbe si chceli založiť rodinku. Podarilo sa jej otehotnieť, ale scenár, aký nastal po pár mesiacoch, nečakal nikto z nich. Porodila predčasne, synček Mariánko žil iba deň. “Zrútil sa nám svet,” opisuje Veronika. Dvojici pomohli rady ich známych, ktorí prežili podobné nešťastia. Rok na to otehotnela znova, čakala dievčatko. No po piatich mesiacoch sa to znova skončilo nešťastne. Podobné to bolo do tretice, ich nádej však zhasla hneď v začiatku tehotenstva. Ale tá prišla znova so správou, keď na štvrtý pokus čakali dvojčatá.

Prvé kŕmenie Mária. Zdroj: archív V. K. G.

Rizikové tehotenstvo bolo sledované, musela byť od 16 týždni hospitalizovaná. V tom čase jej navyše zomrela mamka. Stihli jej však oznámiť radostnú udalosť a ona vybrala meno: “Po tom, ako sme sa s ňou rozlúčili, mi na kontrole u lekárky oznámili, že čakáme jednovaječné dvojčatá. V 27. týždni prišli na svet dvaja bojovníci - Mário a Marko.” No Marko, ktorému sa darilo lepšie a mal aj lepšie vyhliadky, dva týždne po pôrode podľahol infekcii: “Všetok náš žiaľ sa musel premeniť na silu, aby sme to kvôli Máriovi vydržali.” Pre predčasniatko i pre matku ide o veľmi náročné obdobie. Orgány, ktoré mali byť ešte tri mesiace chránené v brušku, sa musia vyvíjať na svete. “Sú prípady, kedy tie deti sú zázrakom života a nenesú si následky. Sú však aj také, ktoré majú následky dočasné či trvalé, ale aj prípady, keď rodičia odchádzajú z pôrodnice s prázdnou náručou, čo sme si zažili aj my,” vraví smutne.

Veronika strávila s Máriom v nemocnici tri mesiace, kým si ho mohla doviezť domov. Nasledovala náročná cesta rehabilitácií, lekárskych vyšetrení, cvičení: “Stav predčasniatok je tak krehký, že sa môže zmeniť z minúty na minútu. Náš Mário však bol veľký bojovník a my sme mu venovali všetku svoju starostlivosť.” Celý harmonogram dňa prispôsobili jeho potrebám. Dnes je z neho úžasné dieťa: “Verím, že všetko zlé je za nami a čaká nás už len to dobré v živote a bežné rodičovské problémy, s ktorými sa pasujú aj rodičia donosených detí.”

Veronika sa v ťažkých chvíľach obracala na mamičky z občianskeho združenia Malíček, ktoré pomáha predčasniatkam a ich rodinám a neskôr sa sama sa stala súčasťou tímu skvelých žien pod vedením Ľubici Kaiserovej. Začala sa teda ako dobrovoľníčka v združení angažovať. Veronika zdôrazňuje, že po predčasnom pôrode má rodič obmedzený čas na to, aby videl svoje dieťatko. Môže ho navštevovať, ale prvé dni a týždne sú rizikové a vidieť ho môže iba v inkubátore. Zdravotnícky personál ho povzbudzuje k tomu, aby sa dieťatku prihováral. Hlas a dotyk rodiča je totiž stimul, ktorý pomáha pri jeho srdcovej činnosti, dýchaní, stimulácii centrálnej nervovej sústavy, dieťatko lepšie prospiev. Rodičia ale často podľahnú emóciám a nedokážu vydať zo seba slovka. Je im ľúto, zmôžu sa iba na plač. Čo im radí Veronika? Čítajte v popise fotky v GALÉRII tu.

A aby rodičia predčasniatok využili spoločné chvíle s dieťatkom na maximum, napísala Veronika knihu. Tá im má pomôcť nájsť vhodné slová na povzbudenie dieťatka, aby jeho hlas a dotyk liečil.

Kniha je ilustrovaná v ostrých sýtych kontrastoch čiernej, bielej, sivej a purpurovej farby, aby zaujali aj bábätká, ktoré ešte len začínajú vnímať očkami a takto si môžu stimulovať zrak. Tretí rozmer knihy je takisto zaujímavý. “Lekár, ktorý informuje mamičku o stave jej bábätka, pri ktorom nemôže byť po pôrode, prinesie jeho fotku a tú si nalepí do knihy. Nechýba priestor na zaznamenanie významných miľníkov dieťatka. Tie sa totiž líšia od miľníkov donesených detí.” V staršom veku bude kniha pamätníkom ilustrujúcim cestu dieťatka k rodinnému šťastiu.