Pomocou jednoduchej stravy si môžete zlepšiť kvalitu života! Dôkazy na to má expertka na harmonické stravovanie Antónia Mačingová. Vie, o čom hovorí. Okrem toho, že je autorkou troch knižných bestsellerov na túto tému, všetko má odskúšané sama na sebe.

Stačí sa zbaviť starých vzorcov stravovania a myslenia! A hneď sa to vraj odrazí na kvalite zdravia a zlepšenia výzoru. Tvrdí, že je dôležité myslieť na prevenciu a nie v poslednú chvíľu dúfať, že nás niečo zachráni. Preto radí vyberať si iba kvalitné potraviny a vyhýbať sa priemyselne spracovanými: “Treba jesť trikrát denne, aby sa odľahčil tráviaci systém. Tým sa podporí imunitný systém. Ak jeme nesprávne zvolenú stravu, ak jej skladba je nesprávna, veľmi zaťažujeme tráviaci systém a črevá, v ktorých sídli imunita. A imunitný systém sa nesústredi na boj s vírusmi a baktériami, lebo napravuje to, čo sme stravou do seba dostali.”

Podľa nej, ak si vyberáme potraviny so živinami, ktoré telo potrebuje, nie je človek podvýživený ani hladný. Vo svojich knihách má okolo 400 receptov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia na prípravu zdraviu prospešných jedál. Sú zložené z ingrediencií s vysokým obsahom vitamínov, vlákniny a nízkym obsahom cukru. “To sú benefity, ktoré pomáhajú telu aby prosperovalo a nevytváralo si podkožný tuk, nebolo unavené, malo vitalitu a silnejší imunitný systém,” vysvetľuje.

Antónia Mačingová sa svojich rád drží aj sama, má štíhlu postavu, peknú pleť a roky nebola chorá. Zdroj: archív A. M.

Mačingová je známa ako veľká propagátorka cvikly, ktorá je podľa nej superpotravinou. Cukor je podľa nej umelo vytvorená návyková látka na oklamanie chuťových buniek: “Nikde v prírode nie je cukor v takej podobe, v akej sa predáva.”

Zdôrazňuje, že tradičná čínska medicína tvrdí, že ak človek nesprávne je a ešte má stresujúci život a pociťuje hnev, vytvárajú sa mu žlčníkové kamene. Ak niekto nie je láskavý, chýba mu láska, odnesie si to jeho pankreas. Strach sa prejavuje cez problémy s črevom. Ľudia, ktorí nevedia stráviť určitú situáciu, majú problémy so žalúdkom. Tí, ktorí nevedia niečo prijať, rozmýšľajú negatívne, majú problémy s rôznymi útvarmi, ktoré sa tvoria v hlave: “Poriadok v hlave, rovná sa poriadku na tanieri a v tele. Ak sa pre nepokoj nevie človek sústrediť a usporiadať si myslenie, treba začať jedálníčkom, ktorý vás naučí správne stravovať. Potrebné je to však dodržať minimálne tri mesiace, aby sa to na zdraví prejavilo.”

Je presvedčená, že surová strava by si tiež mala nájsť miesto v našom jedálničku: "Jednak sa pri pomalom prežúvaní skôr zasýtite a doplníte si vlákninu, ale čo je dôležitejšie, doplníte si potrebné enzýmy a podporíte tvorbu tráviacich štiav v žalúdku. Tak to skúste. Mamičky, učte svoje deti na príjem zeleniny čo najskôr. V školskom veku ich už nepresvedčíte, že je zelenina chutnejšia ako hamburger."

