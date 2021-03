Až kilometer do kopca po členky v blate! Takto musia denne šliapať obyvatelia rodinných domov na ulici Za Kalváriou v Prešove. K ich obydliam sa nedostane nielenže autobus mestskej hromadnej dopravy, ale ani sanitky. Mesto totiž zbrúsilo celý povrch cesty, ktorú začalo opravovať. A to všetko bez stavebného povolenia!

Žiadne povolenie nepotrebujeme! Tvrdia zástupcovia mesta o investičnej akcii, pre ktorú si dali vypracovať projekt k stavebnému povoleniu. Na obnovu cesty plánujú vynaložiť 557-tisíc eur z mestského rozpočtu.

Obyvateľov však najviac hnevá, že ešte vlani dali odstrániť celý povrch viac ako kilometer dlhej vozovky, čo je príčinou, že do spomínanej časti už kvôli bezpečnosti nejazdí MHD a jej obyvatelia sa musia denne brodiť po členky v blate. Niektorí, aj starší obyvatelia, teraz musia peši šliapať do kopca či je mráz či blato, keď sa vracajú domov z nákupov či od lekára. A aj keby ich mal kto odviezť, nebolo by im to nanič.

Cesta je často rozkopaná krížom-krážom, takže pre dopravné obmedzenia je prejazd akýmkoľvek vozidlom nemožný. Navyše o tom, že autám bude zabránené v prejazde, ľudí informujú iba deň predtým. “Roznášajú nám také prekvapenia do schránky. Pritom ľudia sa k lekárom objednávajú na niekoľko mesiacov dopredu a takto je im v tom zabránené. Nedávno sme boli takto úplne vyradení od stredy do utorka. Starí ľudia, aj moji rodičia, majú z toho veľké problémy,” vysvetľuje Mária Renčková. Netušia, čo by robili, keby sa niečo vážne udialo, ako by sa k nim dostali záchranárske zložky. “Ja už tiež nie som najmladší a môže sa stať všeličo. Bývam v hornej časti ulice. Teraz je napríklad zablokovaný autami pre rozkopávku začiatok úzkej cesty. Takže sanitka by sa ku mne vôbec nedostala. Sfrézovať v prvej časti práce celú vrtstvu cesty a zabrániť nám prístup, nebolo šťastným riešením,” krútil hlavou Jozef Girmala.

Obyvateľom ulice prekáža aj to, že ich o plánovanej výstavbe novej cesty nikto neinformoval a nemohli sa k zámeru ako dotknuté osoby vyjadriť nielen oni, ale ani správcovia inžinierskych sietí. “Pritom ide o evidentný zásah do všetkých konštrukcií cestného telesa. Napriek tomu práce prebiehajú bez riadneho stavebného povolenia, iba s ohlásením stavebných úprav. Ale tu sa mení tvar, je rozkopaná celá cesta, osádzajú novú dažďovú kanalizáciu. Ale tá nie je, podľa nášho názoru, postačujúca. Dokazujú to aj videá z nedávnych povodní, keď nám voda zaplavila celú cestu, čo súvisí s výrubom drevín z okolitých lesov pre výstavbu diaľničného tunela,” dopĺňa Martin Matejka. Mysleli si, že pri takejto investícií bude priestor aj na výmenu už starších inžinierskych sietí, medzi nimi plynofikácie. ”V zemnom telese budú umiestnené chráničky pre operátora, internetového providera a verejné osvetlenie,” tvrdí hovorca mesta Vladimír Tomek. O plynovom potrubí ani zmienka. “Od roku 1992 je tu pôvodná oceľová plynová rúra. Ak vznikne nutnosť jej výmeny, môže nastať problém s rozkopávkou cesty po uložení nového asfaltového koberca,” dodávajú nespokojní obyvatelia.

Ľudia navyše nechápu nutnosť odstránenia povrchu celej vozovky v celom úseku, bez ponechania jedného jazdného pruhu. Na hornom konci ulice je stavba diaľničného tunela. Nová cesta teda bude slúžiť aj ako príjazdová cesta pre záchranné zložky. Preto Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na vlastné náklady položí na cestu po jej obnove asfalt.

Mesto tvrdí, že pre takýto typ rekonštrukcie stavebný zákon umožňuje ohlásenie stavby. Lenže my máme k dispozícii vyjadrenie Okresného úradu odboru cestnej dopravy k podnetu pre prokurátora: “Pre predmentný rozsah stavebných prác nepostačuje ohlásenie. Podľa stupňa spracovanej dokumentácie pre stavebné povolenie mal prvostupňový správny orgán vydať pre predmetnú inžiniersku stavbu stavebné povolenie ako príslušný špeciálny stavebný pred pre miestne a účelové komunkácia.”

Obyvateľom sa nepáči sa ani to, že celú výstavbu realizuje mestská firma, ktorá nemá skúsenosti s takouto výstavbou a dokonca nemajú ani oprávnenie na líniové stavby, iba na údržbu ciest. Navyše, postup prác stavebný dozor dostatočne nekontroluje. “Nemajú ani vytýčené trasy sietí. Veď aj preto už niekoľkokrát prerazili napríklad vodárenské potrubia,” vysvetľujú nazlostení Prešovčania.

Podľa Tomeka rekonštrukciu realizuje Správa a údržba komunikácií mesta Prešov. “Má dostatok skúseností s údržbou a opravami cestných komunikácií v Prešove. Položenie asfaltu bude v réžii NDS.”

K dispozícii máme aj záznam z previerky podnetu pre podozrenie z neoprávnenej stavebnej činnosti, ktorú vyhotovil dopravný inšpektorát o tom, ako boli pracovníci upozornení na realizáciu činností, ktoré neboli povolené zo strany príslušného cestného správneho orgánu a dopravnéhho inšpektorátu. Mesto pritom vo svojom stanovisku túto skutočnosť zamlčalo.

