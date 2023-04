Saturnov aspekt udalostí v Baranovi, kde patrí aj zatmenie Slnka, a pohyb ďalších planét vstup Jupitera vyzýva na disciplinovanosť v dramatickej reakcii na situácie, ktoré nemáte pod kontrolou. Buďte trpezliví a praktickí.

Pluto vo Vodnárovi a finančnom systéme

Aktuálnymi témami sú krachy bánk. "Ľudia už nechcú platiť dlhy chybných rozhodnutí orgánov cez infláciu alebo zvýšené dane z vlastného vrecka. Dôvera k finančným inštitúciám padá, opakovane zlyhali a rozhodnú sa prejsť na transparentnejšie či demokratickejšie systémy. Budú sa viac zamýšľať, ako sami prispeli k súčasnej situácii tým, že sa zadlžili či kúpili akcie rýchleho zbohatnutia bez toho, aby investície podporili tvorbou hodnoty. Najväčšie problémy môžu očakávať tí, čo majú dlhy," upozorňuje Daniela Paculíková z vesti.sk.

Viac pekných fotografií nájdete TU ►►►

Umelá inteligencia Al

Budúcnosť AI vo veku Vodnára bude závisieť od toho, čo urobíme so silou Pluta: použijeme ju alebo zneužijeme? Použije sa AI/Chat GPT ako náhrada vzdelávania alebo kreativity a oklamanie systému, alebo ako nástroj na vytváranie hodnôt? AI je to, čím umelú inteligenciu nakŕmime. Už teraz sú niektoré odpovede nesprávne, či dokonca vymyslené, a to slabšie vzdelaný človek nemá šancu postrehnúť.

Anketa Kde prežijete veľkonočné sviatky? doma 91% na horách 4% pri mori 0% neslávim Veľkú noc 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

"Rozprávky" nezaberajú

Spiatočný Merkúr (21.4.-15. 5.) mnohé spomalí. "Do hry vstúpia zmeny spôsobu komunikácie, keď sa Merkúr presťahuje do zmyselného Býka. Je dôležité podložiť slová podstatou, na ľudí nezapôsobia plané sľuby či vychvaľovanie sa. Preváži autentickosť a reálnosť," vysvetľuje Daniela.

Na svoje si prídu romantici

Tí, čo chcú počas sviatkov jari cestovať, lebo sa cítia vyprahnutí, môžu nájsť pohodlie vo vodnom živle, od kúpeľov a jazier až po vodopády a oceán. "Spln vo Váhach 6. 4. je najromantickejším dňom roka, hľadajte rovnováhu medzi vašimi potrebami a tých, na ktorých vám najviac záleží. Niektorých spln vyzve urobiť ťažké rozhodnutie o vzťahu," znie výklad veštkyne.

Čítajte TU o tom, ako si zabezpečiť počas Veľkej noci dlhodobé šťastie ►►►