Dievčatko sa narodilo predčasne, pár týždňov pred pôrodom lekári zistili, že jej v mamkinom brušku chýba plodová voda. Preto bol jej príchod na svet otáznym. Lekári predpovedali, že jej nebudú fungovať obličky, nevyvinú sa jej pľúca. No viera jej rodičov a modlitby boli vypočuté.

“Po pôrode všetci čakali na to, či sa nadýchne a vymočí sa. Keď sa to udialo, lekári skonštatovali, že ide o zázrak. A my s manželom tomu veríme doteraz,” vraví jej mama Stanislava. Tá so svojim prvorodeným vytúženým dieťatkom denne niekoľkokrát cvičí rôzne metódy, navštevuje s ňou rehabilitačné pobyty a absolvuje rôzne terapie motorický aj mentálny rozvoj.

A tak aj s manželom docielili, že sa Noemi postavila na nôžky a chodí. Hoci často zakopáva a má problémy s koordináciou, má veľkú túžbu zapojiť sa do bežného života, hrať sa s rovesníkmi či s mladšou sestričkou. “Pre zdravé deti je to automatické, Noemi všetko, čo vie, má vydreté. A ešte veľa sa musí naučiť,” dodáva Stanka.

Jej dcérka má viacero diagnóz. Jednou z nich je centrálno tonusová a koordinačná porucha a s tým spojený oneskorený psychomotorický vývoj a narušená komunikačná schopnosť. Maratón vyšetrení, ktorý sa začal jej narodením, pokračuje doteraz. Navštevuje takmer všetky odborné ambulancie. Keď mala Noemi rok, rodina zažila niečo nevídané. Viac čítajte v popise fotky v GALÉRII tu.

Teraz si nové kúpiť nemôžu, keďže financie potrebujú na liečbu a rehabilitácie dievčatka a väčšinu z nich zdravotné poisťovne nepreplácajú. Lenže práve cvičenia jej pomáhajú, vidno po nich jej napredovanie a to ženie jej rodičov vpred. Vo februári sa im podarilo dostať sa na špeciálnu neurofyziologickú vysokoúčinnú liečbu na Ukrajine. Lenže po štyroch dňoch pobytu sa tam začala vojna a museli odtiaľ zutekať.

Cvičenie sa stalo pre malú slečnu každodenným programom a zrejme to bude potrebovať už navždy. Inak by jej ochabli svaly. A rehabilitácie a terapie sú finančne náročné, jej rodičia sa rozhodli zorganizovať v mieste bydliska burzu, z ktorej výťažok použijú práve na tento účel. Burza dámskeho a detského oblečenia sa uskutoční v knižnici vo Veľkom Šariši od 14. - 30. júna. Každý, kto sa rozhodne si niečo pekné kúpiť, podporí liečbu Noemi.

Pomôcť Noemi mohla na Ukrajine Kozyavkinova metóda:

Ide o intenzívny neurofyziologický rehabilitačný systém - vysoko účinnú liečbu pre pacientov s detskou mozgovou obrnou, bolesťami krížov a následkami traumy a organických lézií nervového systému.

Bola vytvorená pred viac ako 30 rokmi na Ukrajine a bola oficiálne schválená ukrajinskou vládou. Vďaka obrovskému úspechu tejto metódy si získala uznanie v mnohých krajinách.

Jeho hlavnou súčasťou je biomechanická korekcia chrbtice a veľkých kĺbov v kombinácii so súborom liečebných modalít: reflexná terapia, fyzikálna terapia, špeciálna masážna terapia, rytmické skupinové cvičenia, mechanoterapia, apiterapia.

Cvičebná metóda s programom biodynamickej korekcie pohybu stimuláciou kompenzačných možností a plasticity mozgu vytvára nový funkčný stav, ktorý otvára možnosť rýchlejšieho motorického a duševného vývoja dieťaťa.

