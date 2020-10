Karanténu v prvej vlne pandémie koronavírusu využila krásna tatérka z Prešova Sju na to, aby cestovala. Lenže hranice boli zatvorené, takže sa z Prešova nemohla pohnúť. Kreatívna a vynaliezavá žena si však našla cestu, ako navštíviť pamiatky, ktoré jej učarovali, no nemohla za nimi vycestovať: "Bola to taká moja osobná výzva. A vírus nevírus, za pár dní som obišla svet a zistila som, že všade dobre, ale len doma je svetovo!" Pozrite si jej fotografie a sami uznáte, že vraví pravdu: "Prešofčani, šak mi tu mame šicko!"

Socha Ježiša v Rio de Janeiro (Brazília) verzus Socha Krista v centre Prešova na Hlavnej ulici pri Trojici - je to zmenšená podoba 33-metrovej sochy, ktorú plánoval v meste postaviť bývalý primátor, no jeho plány stroskotali na peniazoch. Zdroj: Sju VanDali