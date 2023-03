"Dnes v noci preveďte raziu na Židovky a zaraďte ich do koncentračného strediska Poprad!" Takto znel telegram vtedajšieho ministra vnútra prešovskému okresnému náčelníkovi. V prvom transporte smrti bolo 999 dievčat a mladých žien zo Šarišsko-zemplínskej župy, medzi nimi aj 300 Prešovčaniek. Niekoľko dní pred transportom ich sústredili na jednom mieste, nahnali do dobytčích vagónov a z malej stanice ich 23. marca poslali vlakom do zberného tábora v Spišskej Sobote, dnešnej časti Popradu. Vlak o dva dni nato opustil republiku s tisíckou mladých žien a smeroval odviezol ich do Osvienčimu na takmer istú smrť.



Šarišsko-zemplínska župa riešila židovskú otázku najradikálnejšie. Práve v Prešove na podnet vtedajšieho župana Andreja Dudáša museli Židia už na jar 1941 nosiť potupné označenie na ľavom rukáve ramena. Najprv modrú pásku a neskôr žltú. A aj deti i tí, ktorí zmenili náboženstvo. Pritom povinnosť nosenia žltej hviezdy bola zavedená až 1. 1. 1942.

Z prvého transportu 300 Prešovčaniek sa vrátilo iba 16. Medzi preživšími bola aj mama a stará mama Petra Chudého. Jeho mama Klára Baby Lustbaderová mala iba 16 rokov a oddeportovali ju do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau a jej život sa obrátil naruby. „Mamička študovala na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu. Musela zrazu školu zo dňa na deň opustiť a ostala po nej len prázdna stolička. Odišla ako jedna z najmladších a spolu s ňou asi 30-percent študentov židovského vierovyznania,“ opisuje pohnutým hlasom pri spomienke na to, aké traumy musela zažiť počas triapolročného pobytu.