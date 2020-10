Stále vám nie je všetko jasné ohľadne testovania? Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren preto na časté otázky odpovedal verejne cez sociálnu sieť a .... urobil to navyše vtipne a šarmantne. Tak hádam odpovedal aj na vašu otázku!

„Pomerne veľkú časť dnešného dňa trávia dve moje kolegyne odpovedaním na správy a na telefonáty desiatok ľudí,“ píše starosta Martin Chren na sociálnej sieti. „Keďže pripraviť testovanie pre toľko ľudí a tak rýchlo je naozaj ne-pred-sta-viteľ-ne (ako hovorí jeden slávny Ružinovčan, cestujúci v električke bez rúška) zložité, na výnimky z pravidiel fakt nemáme čas. Naozaj. Ani ak ste človek, čo si na svoj Gčkový mercedes doma vytlačil modrú kartičku ZŤP a doteraz mu to v Tescu pri parkovaní hneď pred vchodom prechádzalo, nie, nevieme vás nechať sa predbehnúť.Tu pre istotu dávam zopár skutočných aj generických otázok, akých sme dnes dostali na kilá (seriózne pokyny samozrejme nájdete nawww.testovanie.ruzinov.sk) - a odpovede k nim, ktoré by moje kolegyne najradšej napísali, ale sú na to príliš slušne vychované,“ dodal Chren. Tu sú jeho odpovede!

Q: Môžem si na testovanie priniesť vlastné testy a vďaka tomu ísť ako prvý?

A: Áno, samozrejme. Vlastný test si môžete priniesť a sami si ho aplikovať mimo státia v rade v blízkosti odberného miesta. Žiaľ, akurát že v takom prípade nedostanete oficiálny certifikát a musíte zostať v prísnej 10-dňovej karanténe, inak je všetko v poriadku.

Q: Som tehotná a chcem využiť možnosť prednostného testovania vo vestibule vášho miestneho úradu, ako doprovod so mnou prídu manžel, naši rodičia, bratranci z druhého kolena a náš pes, môžu sa aj oni so mnou predbehnúť dopredu?

A: Normálne umožňujeme prednostné otestovanie vo vestibule nášho MÚ pre tehotné ženy (na základe tehotenskej knižky) a pre onkopacientov (majú svoje preukazy). Doprovodnej osobe to umožníme, ak znevýhodnená osoba jednoznačne potrebuje jej doprovod. Takže áno, vašich bratrancov vieme otestovať prednostne, ak sa tiež preukážu platnými tehotenskými knižkami.

Q: Nevládzem sa hýbať a nemôžem chodiť, keď prídem, pustíte ma dopredu?

A: Prepočítavam.

Q: V sobotu odporúčate ísť sa dať testovať ľuďom s priezviskami začínajúcimi na A až L, v nedeľu na M - Z. Moje prievisko začína na R, môžem aj tak prísť v sobotu?

A: Je to len odporúčanie, takže áno, môžete, počítajte ale s tým, že vám za trest venujeme jeden veľmi škaredý pohľad.

Dôležité, a už celkom seriózne, informácie o testovaní. Zdroj: Tina El

Q: Moji kamaráti dostali minulý víkend z Ministerstva obrany smsku o testovaní na Orave, ja nie. Znamená to, že sa so mnou už po korone nepočíta?

A: Určite to takú vec neznamená. Všetko bude v poriadku. Pokojne choďte domov, zamknite sa a čakajte na koniec.

Q: Chcem sa prihlásiť ako dobrovoľník - administratívny pracovník - ale môžem prísť len každú druhú nedeľu od 15.30 do 15.45 a som ochotná prísť len v okolí Štrkovca a musia ma predtým hneď otestovať.

A: Dobrý pokus.

Q: Nemám u vás vôbec trvalý pobyt a ani som ešte v Ružinove nikdy nebol, páči sa mi ale vaše drive-in testovanie, môžem sa prísť nechať otestovať k vám?

A: Vládou stanovené pravidlá hovoria, že áno, počítajte ale s tým, že vďaka ľuďom ako vy budú u vás doma v Stropkove o dosť kratšie rady na testovanie. Ale že naozaj o dosť.

Kto má ostať doma v karanténe? Zdroj: Tina El

Q: Ako bude prebiehať testovanie na drive-through miestach?

A: Normálne, v aute si vystojíte rad, dostanete do nosa, potom sa autom presuniete na miesto, vyhradené na čakanie, a po 15 - 30 minútach dostanete druhýkrát, už ale nie do nosa, ale výsledok testu.

DOPLNENÉ: Q: Viem, že drive-through testovanie je len pre autá, ale predsa, môžem prísť aj peši/na bicykli/na kolobežke?

A: Viete čo, dajte mi vedieť, keď tak pôjdete, tú debatu s policajtom si chcem pozriet (a nie, ani Happy Meal figúrky v našom drajve žiaľ nerozdávame).

Q: Pri priemernom počte 35 testovaní za hodinu, 11 hodín denne a 70 miestach mi to vychádza, že zvládnete za dva dni otestovať 35 x 11 x 70 x 2 = 53 900 ľudí za víkend. Otestovať sa ale zrejme bude chcieť oveľa viac ľudí, možno o 10 - 20 tisíc viac, ako to zvládnete?

A: Tiež mi to tak vychádza, ale aj keď sme chceli urobiť viac odberných miest, kvôli nedostatku zdravotníkov nám to nedovolili. Príďte teda radšej skôr. (Toto je asi jediná odpoveď, kde sa nesnažím predstierať, že som vtipný).

Q: Ak si z nás okamžite neprestanete vo svojich statusoch robiť srandu, skončíte. Ilumináti.

A: Rád by som vyjadril v mene všetkých svetielok svoje najhlbšie ospravedlnenie, baterky ale stále neprišli.

