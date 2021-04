So zlepšujúcim sa počasím je stále viac ľudí vonku, nielen peši, ale aj na dvoch kolesách. Je to jedna z mála povolených aktivít, a tak nečudo, že bicykle alebo ich servis po zime zrazu zháňajú všetci. Zisťovali sme, čo zoženiete hneď a na čo treba čakať.

Chcete si rýchlo kúpiť nový bicykel, aby ste mohli na ňom vyraziť do prírody, keď sa inde chodiť nedá? Alebo ho chcete na bezpečnú a zdravú dopravu do práce, aby ste nemuseli používať MHD?

Rozmýšľate dobre. Problém je, v tom, že toto teraz napadlo mnohých , a tak sa bicykle rýchlo vypredávajú a niektoré typy túto sezónu už nezoženiete. Ak však nemáte vyhranený vkus, k bajku sa dostanete. Pozrite sa kde a ako.

Zašli sme do predajne najznámejšieho bratislavskému predajcu bicyklov a doplnkov Kaktus bike v Karlovej Vsi. „Momentálne sa dá nakupovať iba online. Tovar sa dá potom vyzdvihnúť osobne v predajni, ale nemalú časť nákupov posielame aj kuriérom,“ povedal nám Marek z Kaktus bike.

Anketa Hľadáte nový bicykel? Áno 7% Nie 89% Už si kúpim len elektrobike 2% Bicyklovanie ma nebaví 2% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Čo príde, to sa hneď predá

Veľký záujem je podľa jeho slov o všetko a narástol o desiatky percent. „Z objednávok, ktoré sme robili koncom leta 2020 bola veľká časť zrušená z kapacitných dôvodov vo výrobe, taký bol nápor. Zásoby z minulej sezóny nám nezostali takmer žiadne, nebolo čo vypredávať, ako v predchádzajúcich rokoch, “ vyvetľuje momentálnu situáciu.

Ponuku na stránke musia každú chvíľu aktualizovať. Výroba a dovoz nových kusov síce plynulo pokračuje, ale čo príde, to sa do pár dní popredá. „Rezervácie robíme iba na drahšie kusy, no na tie sa niekedy čaká aj viac mesiacov, “ doplnil Marek s tým, že postupne sa to ešte zhoršuje a výber je čoraz menší. Teraz robia už prvé objednávky s dodaním modelov 2022 na koniec leta.

Ako je to so servisom? Koľko sa čaká na opravu bicykla? Čítajte na ďalšej strane!