V obci s najväčšou rómskou osadou otvorili tri odberné miesta. Jedno v miestnom kaštieli, ďalšie dva v budove obecného úradu, kde bývajú aj volebné miestnosti. No kým na odovzdanie hlasov ich zväčša musia niečim prilákať, na testovanie prichádzali dobrovoľne a vo veľkom množstve. Aké je vysvetlenie?

Bojíme sa! Takto reagovala väčšina opýtaných Rómov z Jarovníc (okres Sabinov) - z najväčšej osady na Slovensku. "Nechceme dostať ten koronavírus," opisoval dôvody strachu Václav Husár (39). Na testovanie prišiel s celou rodinou, aj s 11-ročným synom Erikom.

Ďalší Husárovci sú početná rodina, na testovanie prišli všetci spoločne. "Máme negatívny test, všetci. Ale niekedy už máme pocit, že je to len vymyslená choroba," vravel za všetkých otec rodiny.

Ladislavovi Peštovi (39), jeho družke Viere Kalejovej (39) a ich synovi Mariánovi (10) sa uľavilo, keď dostali do rúk certifikát s negatívnym výsledkom testu. "Bojíme sa nákazy. Na jar bola osada uzatvorená, už by sme to nechceli zažiť. Našťastie, nikto z našich susedov zatiaľ koronavírus nechytil," uviedli.

Podľa nich miestni majú negatívne testy. No nie je to celkom pravda. V prvý deň druhého kola testovania odhalili v Jarovniciach už o 9-tej ráno tri desiatky pozitívnych.

Vlasta Novotná (76) býva oproti obecnému úradu, takže vidí v priamom prenose, či sa uvoľňujú zástupy. Je onkopacientkou, na testovanie by ísť nemusela, no napriek tomu sa chystá. "Ale až potom, keď v radoch nebudú stáť osadníci. Bez certifikátu je problém ešte aj u lekárov. Dúfam, že sa nenakazím.”

Na priebeh akcie sa prišiel do obce pozrieť aj europoslanec Peter Pollák. Uviedol, že spolu 344 slovenských obcí sa môže zapojiť do národného projektu na riešenie nepriaznivých situácií s ochorením Covid-19 v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami.

Zapojené obce dostanú podporu prostredníctvom financovania platov terénnych asistentov, ktorí budú pomáhať pri zabezpečovaní informovanosti, osvety, zmierňovaní krízových situácií a zabezpečovaní materiálnej pomoci na ochranné pomôcky či dezinfekciu: "Mnohým obciam vieme ponúknuť personálnu, odbornú, materiálnu, ale aj akúkoľvek inú ďalšiu pomoc, ktorá bude potrebná na zvládnutie tejto pandémie v ktorejkoľvek osade."