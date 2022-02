Chodník by mal patriť takmer výlučne už len chodcom! Nápad, ktorý sa na prvý pohľad zdá ako skvelý, starostom a primátorom spôsobil vrásky na čele. Nový zákon o cestnej premávke odsúhlasili totiž len minulý rok v novembri a platiť by mal začať už o pár dní 1. marca.

Parkovanie na chodníkoch bolo a v súčasnosti ešte je všeobecne povolené. Tam, kde to bolo potrebné zakázať, sa to zakázalo dopravným značením. Už od 1. marca by to však malo byť opačne. Parkovanie na chodníkoch bude všeobecne zakázané a tam, kde to bude potrebné, sa dodatočne povolí dopravným značením.

Po novom bude parkovanie na chodníku prípustné len pre bicykle a motocykle, avšak len v prípade, ak na ňom zachovajú voľnú šírku jeden a pol metra. To, že sa mestá a obce na nový systém nestihnú pripraviť, predpokladali mnohí ešte v decembri, keď bola táto zmena ohlásená. Už len pre niektoré mestské časti hlavného mesta Bratislavy to totiž znamená, že vodiči jednoducho nebudú mať kde zaparkovať.

„Bude to dosť veľký problém, neviem, kam sa teraz presunú desiatky tisíc vozidiel, ktoré stoja na chodníku,“ upozorňoval už vtedy dopravný analytik Ján Bazovský. Zákaz vyvolal v samosprávach paniku a novinku v parkovaní žiadali odložiť. Poslanci im vyhoveli a novelu sa pokúsili odložiť až do roku 2024

Parlament ju síce schválil, ale iba v prvom čítaní, a teda prijatá do marca nebude. Najskôr sa o tejto novele začne hlasovať na schôdzi, ktorá sa začína až 15. marca. Zmätočnú situáciu chápu aj policajti, podľa platnej legislatívy však pokuty za parkovanie budú musieť dávať.

„V prípade, ak sa do začiatku platnosti nového zákona nariadenie neupraví, Mestská polícia Bratislava bude, samozrejme, postupovať podľa platnej legislatívy a šoférov, ktorí budú v rozpore s novelizovaným zákonom parkovať na chodníkoch, bude náležite riešiť,“ vyjadril sa v oficiálnom stanovisku hovorca polície hlavného mesta Peter Borko. Okrem bratislavských a košických mestských častí sa s riešením parkovania trápia aj v Banskej Bystrici.

