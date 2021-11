Diaľničný privádzač pri Dubnici nad Váhom v sobotu v noci úplne uzavrú

Cesta I/57 medzi Dubnicou nad Váhom a Nemšovou bude v noci zo soboty na nedeľu (14. 11.) úplne uzavretá. Dôvodom uzávery cesty, ktorá je zároveň diaľničným privádzačom na diaľnicu D1, sú záťažové skúšky mosta ponad inundačný kanál Váhu.

Ako informovala hovorkyňa Dubnice nad Váhom Veronika Valuchová, k úplnej uzávere diaľničného privádzača, resp. komunikácie I/57 dôjde od soboty od 21.30 h do nedele 14. novembra do 5.00 h. Uzatvorenie cesty bude riadne označené dočasným dopravným značením.

Frekventovaná cesta I/57 medzi Dubnicou nad Váhom a mestom Nemšová spôsobovala podľa hovorkyne vodičom problémy dlhé roky pre neustále sa rozpadávajúci kryt vozovky. Slovenská správa ciest pristúpila k rekonštrukcii v apríli tohto roku, avizovaná investícia bola 830.000 eur.

„Podľa informácií od Slovenskej správy ciest by mal byť zrekonštruovaný diaľničný privádzač uvedený do plnej prevádzky po záťažovej skúške hneď po 14. novembri. Nasledujúcich niekoľko rokov až dekád by si nemal vyžadovať rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu,“ doplnila Valuchová.

Ďalšie dopravné obmedzenie nájdete na nasledujúcej strane.