Vodiči, POZOR, na starej Seneckej ceste sa zrazil kamión s autom, tvoria sa MASÍVNE kolóny!

Na starej Seneckej ceste sa na križovatke pri Metre zrazilo osobné auto s kamiónom, vytvárajú sa tam kolóny a je potrebné rátať so zdržaním. Informuje o tom Zelená vlna RTVS. "V smere do Bratislavy je to aspoň na 30 minút, v smere na Senec do desiatich minút," spresňuje.