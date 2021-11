Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe. Výstraha pred hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov platí do 12.00 h vo všetkých okresoch Slovenska.

"Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," priblížili meteorológovia. Poľadovica sa môže na vozovke tvoriť vo viacerých okresoch Prešovského kraja a tiež v okrese Liptovský Mikuláš a Spišská Nová Ves.

Výstraha pred týmto javom platí v uvedených lokalitách do 9.00 h. V poobedných hodinách meteorológovia upozorňujú na vietor na horách, a to v Žilinskom a Banskobystrickom kraji a tiež v okrese Poprad. SHMÚ vydal preto výstrahu prvého stupňa, platí od 17.00 h a potrvá až do štvrtka (4. 11.).