TASR o tom informovala Eva Žgravčáková, hovorkyňa NDS. K obmedzeniu má dôjsť od 4. marca od 18.00 h a malo by trvať do 5. júla, následne od 31. júla do 31. októbra.

„Najprv zrealizujeme opravu pravého mosta za úplnej uzávery pravého jazdného pásu a potom od 31. júla ľavého pruhu. Doprava bude presmerovaná,“ uvádza NDS.

Podľa Žgravčákovej sa v lete v Banskej Bystrici koná Európsky olympijský festival mládeže, a preto práce na oprave mosta naplánovali tak, aby od 18. do 30. júla bola doprava v predmetnom úseku bez obmedzenia.

Anketa Zdroj: archív