Akoby nám nestačilo problémov súvisiacich s pandémiou, príde ešte toto! No platnosti vstúpi po Novom Roku novela, ktorá skomplikuje život najmä vodičom, ktorí za prácou dochádzajú do mesta.

Už v marci vstúpi do platnosti novela zákona, ktorá určuje, že na chodníku zaparkujete len ak to povoľuje značka.

Výnimku dostanú iba bicykle a motorky. "Pôvodná novela zákona o cestnej premávke sa týkala zavedenia povinného bočného odstupu 1,5 metra pri predchádzaní cyklistov. Niekoľko hodín pred hlasovaním v národnej rade, sa do novely dostala zmena, ktorá neprešla pripomienkovým konaním a zakazuje parkovanie na chodníku pre vozidlá do 3,5 tony. Parkovanie motoriek a bicyklov na chodníku bude možné naďalej, pokiaľ pre chodcov zostane 150 cm miesta," hovorí dopravný analytik, Jozef Drahovský.

Chodci nebudú mať pre seba širšie chodníky, ale vodiči motorových vozidiel už nebudú môcť parkovať na chodníkoch, za ponechania 150 cm pre chodcov. Riešením je osadenie dopravného značenia, ktoré umožní parkovanie na chodníku.

Doteraz sme mali parkovanie na chodníkoch všeobecne povolené a tam kde to bolo treba zakázať, tam sa to zakázalo dopravným značením. Teraz bude parkovanie na chodníkoch všeobecne zakázané a tam kde to bude potrebné, tam sa to bude povoľovať dopravným značením.

Práve realizácia dopravného značenia do 1.3.2022 môže byť pre veľa obcí časovo a finančne náročná a nemusia ju stihnúť. "Otázkou zostáva koho budú vodiči viniť z výrazného zhoršenia parkovacích možností." uzatvoril Drahovský.

