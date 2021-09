V bratislavskej rannej špičke si vodiči postoja v kolónach na viacerých miestach. Zdržanie hlásia do 20 minút. Informuje o tom na sociálnej sieti Zelená vlna RTVS.

Týka sa to Slovnaftskej, Ulice Svornosti a Račianskej v smere do centra. Rovnako sa tvoria kolóny aj na kruhovom objazde vo Vrakuni v smere do hlavného mesta a tiež na výjazde z Dolných Honov na Gagarinovu.

Na zjazde z diaľnice D2 za odpočívadlom Lamač smerom na Patrónku blokuje ľavý jazdný pruh pokazený autobus. "Vytvorila sa kolóna, ktorá sa začína už na diaľnici," spresnila na sociálnej sieti Zelená vlna RTVS.