V Bratislave a jej okolí komplikujú pondelkovú rannú dopravu na niektorých miestach kolóny i nehody. Zelená vlna RTVS upozorňuje na zdržanie do desať minút na diaľnici D1 v úseku od Gagarinovej v smere na Prístavný most.

Zhustenú premávku hlásia vodiči aj na starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy. Zdržanie je tu okolo 15 minút. Na Pražskej v smere do centra mesta je kolóna, kde sa vodiči zdržia okolo desať minút. Nehoda je na konci Podunajskej v smere na Hradskú. Vodiči by si mali dávať pozor na diaľnici D2 za Malackami smerom do Bratislavy, kde pracujú cestári a blokujú jeden jazdný pruh.

Stella centrum eviduje zdržanie medzi Bernolákovom a Bratislavou a medzi Rovinkou a hlavným mestom do 25 minút. Nehody odstraňujú na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Blokovaný je ľavý pruh a v úseku sa tvorí kolóna. Nehodu dokumentujú aj v hlavnom meste na križovatke Šancova - Štefánikova.