Uzávera tunela Sitina sa začne v piatok (14. 4.) od 22.00 h do soboty (15. 4.) 10.00 h. Pokračovať bude opäť od 22.00 h a potrvá do nedele (16. 4.) do 10.00 h.

Ľavá rúra tunela Šibenik v smere na Žilinu bude uzavretá v piatok od 22.00 h a následne bude prejazdná v nedeľu 16. apríla od 9.00 h. Pravá tunelová rúra v smere na Prešov bude zase uzavretá od piatka 23.00 h do nedele 10.00 h.

Budúci týždeň budú podľa NDS neprejazdné aj ďalšie tunely. Od 20. apríla od 4.00 h bude úplne uzavretý tunel Prešov. Jeho uzávera potrvá do 23. apríla do 23.00 h.

Rovnako bude od 21. apríla od 22.00 h do 22. apríla do 10.00 h uzavretý aj tunel Horelica, pokračovať v údržbe bude následne večer od 22.00 h do 23. apríla do 10.00.

NDS bude od apríla až do júna pokračovať v pravidelnej jarnej údržbe aj ďalších tunelov. Kontrolu vykoná aj v diaľničných tuneloch Považský Chlmec, Bôrik, Prešov, Žilina, Ovčiarsko, Branisko, Svrčinovec, Poľana a v podjazde Lučivná.

