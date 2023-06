Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D2 na moste Sekule v kilometri 9,757 v pravom jazdnom pruhu v smere do Českej republiky. Dôvodom sú lokálne opravy. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Obmedzenie platí od pondelka do stredy (28. 6.) do 18.00 h. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku. NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.

