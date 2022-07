Z dôvodu pravidelnej údržby v úseku podjazdu Lučivná bude v sobotu a v nedeľu (9. - 10. 7.) čiastočne uzavretá diaľnica D1. Ľavý jazdný pás v smere do Žiliny bude uzavretý v sobotu od 8.00 do 18.00 h. Pravý jazdný pás v smere do Prešova bude uzavretý v nedeľu od 8.00 do 18.00 h.

"Práce na podjazde v pravom páse budú zabezpečené dopravným značením tak, že doprava bude vedená obchádzkovou trasou od diaľničnej križovatky Štrba po ceste III/3060 cez križovatku Tatranská Štrba a ceste I/18 s možnosťou napojenia na diaľničnú križovatku Mengusovce," uviedla Žgravčáková. V ľavom páse bude doprava vedená obchádzkovou trasou od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez križovatku Tatranská Štrba a ceste III/3060 s možnosťou napojenia na diaľničnú križovatku Štrba.

Dopravu na diaľnici D1 skomplikuje aj oprava mosta.