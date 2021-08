Na sociálnej sieti o tom informovala bratislavská krajská polícia. Dôvodom je ukončenie stavebných prác na moste. Úsek bude spustený bez obmedzení od piatka (27. 8.).

Odstraňovanie dočasného dopravného značenia má začať vo štvrtok večer. K drobným obmedzeniam príde aj cez víkend (28. a 29. 8.). "Dôjde k uzavretiu rýchlych jazdných pruhov v oboch jazdných pásoch z dôvodu odstraňovania dočasného dopravného značenia," upozornili policajti.

Pôvodne mala rekonštrukcia diaľničného mosta trvať až do 6. septembra. Šéf Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Tlapa v stredu (25. 8.) uviedol, že rýchlejšie ukončenie stavebných prác sa podarilo vďaka výbornej koordinácii všetkých zainteresovaných.

Most je dlhý 48 metrov, pod ním je plne funkčná železničná trať. Bol v zlom technickom stave. NDS konštatovala, že ak by s opravou čakali ešte pár rokov, dostal by sa do veľmi zlého, možno až havarijného stavu.