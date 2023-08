Fontána Družba na bratislavskom Námestí Slobody je v prevádzke už takmer dva mesiace! Predtým nefungovala 16 rokov a domácim to už poriadne liezlo na nervy. A hoci boli voči rekonštrukcii skeptickí, po opätovnom spustení zostali všetci príjemne prekvapení.

Fontána je totižto úžasná! Nielen, že námestiu prinavrátila život, ale hlavne, funguje aj na schladenie sa, čo mimoriadne oceňujú najmä naši najmenší. Vo fontáne sa po štyroch dekádach vyčistil lipový kvet, pribudli nové trysky, debarierizovali sa pôvodné kaskádové bazény a zmodernizovala sa strojovňa.

Fontána sa tak stala stredobodom pozornosti všetkých, ktorí prechádzajú cez Námestie slobody a do zrekonštruovaného parku vrátila normálny, mestský život. Popíjajúcu mládež a rôzne kriminálne živly tak z námestia vytlačili vysmiate mladé rodinky s deťmi.

Pred pár dňami však obletela Slovensko správa o tom, že voda v nej nie je vhodná na kúpanie. Nie je to príliš prekvapivé, už pri otvorení magistrát zdôrazňoval, že voda je vhodná na schladenie sa, nie kúpanie sa. Mnohí to však pravdepodobne prehliadli a tak ich správa zaskočila.

Kúpanie alebo osviežovanie sa vodou z fontány Družba na Námestí slobody v Bratislave je na vlastné riziko a zodpovednosť. Pre TASR to uviedli z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave s tým, že nespĺňa základné hygienické požiadavky na umelé kúpaliská.

"Obnovená fontána bola skolaudovaná iba na dekoračno-vizuálne účely," uviedla hovorkyňa RÚVZ Katarína Nosálová. Fontány podľa jej slov slúžia ako okrasný prvok, na osvieženie vzduchu, spríjemnenie prostredia či oddychu v dotknutom území. "Nie sú určené na kúpanie sa obyvateľstva," ozrejmila. Fontány, ako podotkla, nepodliehajú štátnemu zdravotnému dozoru a voda v nich nie je preverovaná laboratórnymi analýzami úradu.

Mesto Bratislava pre TASR skonštatovalo, že od začiatku komunikovalo, že do fontány Družba, ktorá sa v uplynulých týždňoch stala vyhľadávanou atrakciou, možno vstúpiť, ovlažiť a schladiť sa, nie kúpať sa. "O prevádzkových pravidlách informuje aj prevádzkový poriadok, ktorý je tam umiestnený," doplnil hovorca mesta Peter Bubla.

V ňom samospráva uvádza, že do fontány je možné vstupovať na vlastnú zodpovednosť a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný vznik úrazu. "Voda je zdravotne nezávadná, no nie je pitná," stojí v poriadku. Tiež je zakázané do fontány hádzať akékoľvek predmety a vstupovať do nej so psami a inými zvieratami.

Čo na to Bratislavčania? Čítajte na druhej strane!