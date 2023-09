Bombová hrozba vo vlakoch smerujúcich z Bratislavy do Košíc, na bratislavskej hlavnej železničnej stanici či v košických električkách, ktorá v stredu (6. 9.) popoludní zalarmovala záchranné zložky, sa nepotvrdila. Informovala o tom polícia, ktorá v tejto veci začala trestné stíhanie. Páchateľ je doposiaľ neznámy.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová priblížila, že v stredu popoludní dostala Železničná spoločnosť Slovensko mail. Písalo sa v ňom, že vo vlakoch na linkách Bratislava - Zvolen - Košice, Bratislava - Žilina - Košice a na hlavnej železničnej stanici sú umiestnené bomby.

Policajti podľa jej slov preto vykonali bezpečnostné opatrenia v Košiciach, Bratislave, Zvolene, Žiline, vo Vrútkach, Kraľovanoch i Prešove. Taktiež vo Vranove nad Topľou, Humennom, Trnave a v Poprade. Kontrolovali železničné stanice a vlaky aj pomocou psovodov so služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie výbušnín.

"Pyrotechnické prehliadky boli ukončené na všetkých miestach s negatívnym výsledkom a prítomnosť výbušniny sa ani v jednom z miest nepotvrdila," povedala Ivanová.

Neskoršie dostal mail aj Dopravný podnik Košice s tým, že bomby sú umiestnené aj v jeho električkách. Policajti ich preto prekontrolovali. "Ani v tomto prípade nebola prítomnosť výbušniny po ukončení pyrotechnických prehliadok potvrdená," skonštatovala Ivanová.

Ako podotkla, v oboch prípadoch doposiaľ neznámy páchateľ oznámil poplašnú správu, hoci vedel, že je nepravdivá. Svojím konaním tak podľa polície úmyselne spôsobil nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva a spôsobil meškanie vlakov na Slovensku, ale aj električiek v meste Košice.

"Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin šírenia poplašnej správy, za ktorý je Trestným zákonom stanovená trestná sadzba jeden až päť rokov," spresnila hovorkyňa. Polícia podľa jej slov preveruje aj to, či tieto dva prípady spolu súvisia.

134-minútové meškanie

Vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) v súvislosti so stredajšou mimoriadnou udalosťou premávajú vo štvrtok bez obmedzení. Pre TASR to uviedol jej hovorca Tomáš Kováč. Pre bombovú hrozbu však podvečer meškali desiatky vlakov po celom Slovensku, prioritne na takzvanej severnej a južnej trase. "Mimoriadna udalosť sa dotkla vlakov všetkých kategórií prioritne v železničných obvodoch Zvolen, Košice, Trnava, Žilina a Bratislava. Vlaky meškali desiatky minút v rozsahu od päť do 134 minút," spresnil.

