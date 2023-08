Ide o spoje s odchodmi z Komárna o 8:32, 10:32 a 12:32 a z Nových Zámkov o 9:01 a 11:01. Na 7-kilometrovom úseku medzi Komárnom a Chotínom idú za ne autobusy. Rekonštrukcia podľa železničiarov trvá v sobou a v nedeľu v čase od 8:00 do 13:00.

Pre obmedzenie železničnej dopravy v utorok 29. augusta na celej trati Komárno - Nové Zámky dlhej 29 kilometrov autobusy dopoludnia nahradia dva osobné vlaky. Táto výluka platí pre spoje s odchodom z Komárna 10:32 a príchodom do Nových Zámkov 10:57 a tiež s odchodom z Nových Zámkov 11:01 a príchodom do Komárno 11:26. Práce na infraštruktúre na tejto trati v utorok sú avizované od 9:30 do 12:30.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 10 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov," upozornila ZSSK.

Na trati Komárno - Nové Zámky podľa cestovného poriadku jazdí štrnásť vlakov v oboch smeroch, z toho päť iba v pracovných dňoch. Cesta po celej trase trvá 25 minút, okrem východzej a cieľovej stanice sú na nej ešte tri zastávky - Chotín, Hurbanovo a Bajč. Trať je spojnicou dopravne významnejších a dlhších tratí Bratislava - Nové Zámky - Štúrovo (135 km), po ktorej premávajú aj vlaky medzištátnej dopravy, a Bratislava - Dunajská Streda - Komárno (100 km).