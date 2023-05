Vladko Isak (23) z Popradu žil normálny život mladého muža ako všetci jeho rovesníci. Osud sa si však nevyberá a s Vladkom sa zahral skutočne krutým spôsobom.

Chlapec chcel finančne pomôcť svojej mame Nadi, ktorej hrozil invalidný dôchodok. Túžil tiež po vlastnom aute. Vyrazil preto za prácou do zahraničia, kde si chcel trošku prilepšiť. Bežný pracovný deň na stavbe v belgickom Luevene sa však zmenil v posledný augustový deň roku 2021 na nočnú moru.

Vladko totižto spadol zo strechy, ktorá bola vo výške asi desiatich metrov. Jeho ťažké zranenia si vyžiadali viac ako desať komplikovaných operácií. Lebku mal rozbitú na dvoch miestach, mal zranenú aj miechu. Jedno oko mal prepichnuté a zlomil si sánku, ruky, aj rebrá. Aby toho nebolo málo, takmer 3 mesiace bol úplne sám v belgickej nemocnici.

Rodina s ním komunikovala najmä prostredníctvom videohovoru. Nebol im síce schopný odpovedať, no príbuzní sa mu aspoň takýmto spôsobom snažili byť oporou. Dnes však už s rozprávaním nemá, našťastie, žiadny problém! "Sme veľmi šťastní, že po takom ťažkom úraze hlavy je pri zdravom rozume a nie je vôbec mentálne postihnutý," konštatuje mamina Naďa, ktorej odhodlanie a vytrvalosť si skutočne zaslúži obdiv. Vladko má ešte dvoch bratov - staršieho Pavla a mladšieho Mareka.

Najmladší Marek, najstarší Pavol, mamina Naďa a Vladko. Zdroj: rodina

Pôvodná prognóza znela nemilosrdne - Vladko už nikdy nebude chodiť. Rodina sa však nevzdala, pretože chlapec má cit v nohách. Navyše, po rôznych rehabilitáciách sa mu výrazne polepšilo. "Na liečení v Kováčovej sa naučil sedieť. Denne doma cvičíme, aby sa zlepšoval. Chodiť síce ešte nedokáže, ale keď ho prekladám do vozíka, tak sa postaví. Nie je to vždy, ale zo začiatku ani sám tomu neveril a ja som skákala od radosti až do neba," hovorí šťastná a právom hrdá mamina.

Chlapcovi sa mimoriadne polepšilo najmä po poslednej rehabilitácii. Tie však vôbec nie sú lacné a poisťovňa neprepláca všetko. "Rehabilitácie, ubytovanie plus strava, no vyše päťtisíc eur. Poisťovňa to nehradí, hoci by mala, lebo tam skutočne pomáhajú," hovorí mama Naďa.

Rodina stále bojuje s financiami. Zo sociálnej poisťovne im dodnes nevyplatili odškodné za úraz alebo trvalé následky. Pomáha im nadácia, zbierali 2% z dane, no ani to nestačí. Drvivá väčšina nadácií totižto podporuje iba deti do 18 rokov, no Vladkovi najbližší nemajú v pláne sa vzdať.

"Dosť je to náročné, lieky drahé, hygienické pomôcky, urologické pomôcky musím dokupovať, lebo cez poisťovňu vám dajú len malé množstvo a ostatné si musíte dokúpiť. Doma to máme ako v telocvični, musela som mu kúpiť motoped na cvičenie a aj iné pomôcky, ktoré vôbec nie sú lacné," vysvetľuje mamina.

Poisťovňa našťastie uhradila náklady spojené s operáciami, no mnohé ďalšie zostali na rodinnom rozpočte. Ten zaťažil najmä prevoz Vladka domov, aby konečne mohol byť s milovanou rodinou. Ďalej však museli ešte zaplatiť približne 100 eur za jeden deň na lôžku v belgickej nemocnici, rozsiahle rehabilitácie, nový invalidný vozík a mnohé ďalšie nevyhnutné zdravotné pomôcky. Rodina tiež platí denne 40 eur fyzioterapeutovi a dvakrát týždenne masérke ďalších 50 eur.

Čo zahŕňa denná starostlivosť o Vladka? Čítajte na druhej strane>>>