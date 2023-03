Vladimír Mečiar po dlhšom čase znova vyšiel medzi ľudí. Cesta vyše osemdesiatročného bývalého politika viedla do Nového Mesta nad Váhom na podujatie, ktoré organizovala Matica slovenská. V. Mečiara doviezol šofér na luxusnej osmičkovej audine. Neverili by ste, v akej je expolitik forme!

Podujatie organizovala Matica spolu s Považskou akadémiou vzdelávania pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. "Kto iný by mal byť hlavným protagonistom takéhoto podujatia ako Vladimír Mečiar, spoluzakladateľ štátu?" pýtala sa v pozvánke Matica s tým, že druhým pozvaným hosťom je Peter Staněk.

Do Nového Mesta prišiel V. Mečiar na luxusnom čiernom aute. Nešoféroval však on, priviezol ho vodič. Na pódium v sále, kde sedelo viac ako dvesto ľudí vybehol po niekoľkých schodíkoch oblečený v čiernom obleku so žltou kravatou. Bolo vidieť, že je už vo vysokom veku, napriek tomu si však stále udržiava formu. Hneď na začiatku hovoril o tom, ako doma oznámil, že sa ide zakladať Slovenská republika. "Doma bol rozhovor ťažký a krátky. Otec, bude zle? Ja som povedal nie, bude lepšie. Tým to skončilo. Pokiaľ ide o okolnosti vzniku štátu, treba mať ozaj rád ľudí, túto krajinu, vedieť, čím všetkým prešli naši predkovia a vtedy sa človek môže púšťať do veľkých vecí. Treba mať okolo seba ľudí, ktorí vás podporia a ktorí vám veria," povedal V. Mečiar o zakladaní Slovenskej republiky.

Pri príchode ľudia bývalého politika privítali búrlivým potleskom. Na stolíku pred bývalým politikom bola vystavená niekdajšia tisíc koruna a koruny, mince. V. Mečiar desiatky minút rečnil o histórii Slovákov. "Pán prezident Havel nebol vždy naklonený Slovákom, mal divný vzťah k nám. On prišiel na Slovensko neočakávane, prišiel pred malý demonštrujúci dav a začal ich provokovať. Čakal, že bude fyzicky napadnutý a pustí do celého sveta akí sú Slováci nacionalisti," pustil sa V. Mečiar do bývalého prezidenta Václava Havla, ktorý vraj chcel určovať vývoj aj po voľbách. "Pozval ma na Pražský hrad, môžete si povedať o čokoľvek, bude to splnené. Povedal som mu, že viem o tom, že bol za vojenské riešenie situácie, ale my mu to nedovolíme," prezradil V. Mečiar.

Ten sa rozhovoril aj o tom, ako sa rodila slovenská mena. "To, že vydržíme ako štát, nám nikto neveril. Európska únia si dala urobiť prognózu vývoja Slovenska a jedna prógnoza bola, že v roku 1996 Slovenská republika končí. Šesť mesiacov so Slovenskom nikto neobchodoval, nikto nerobil s nami obrad v našej mene a cez naše inštitúcie. Bola to situácia, ktorú by nikto vo svete nevydržal,“ povedal V. Mečiar o ťažkých začiatkoch slovenskej koruny. Na otázku, či mu chýba slovenská koruna, slovenská mena odpovedal, že áno „Samozrejme, veď to bolo naše dieťa. Bola to obrovská radosť, že máme našu slovenskú korunu. Tá nadobúdala na hodnote, až prišlo obdobie, keď sme mali vyššiu hodnotu slovenskej koruny, ako bola koruna česká," uzavrel V. Mečiar.

V. Mečiar sa na verejnosti už ukazuje iba veľmi zriedka. Naposledy dal o sebe počuť v januári tohto roku, keď zavítal do jednej zo slovenských televízií, ktorá sa venovala téme 30 rokov samostatnosti Slovenska. Aj keď má trvalý pobyt vo vile Elektra v Trenčianskych Tepliciach, väčšinu času sa má zdržiavať v neďalekej dedinke Dolná Poruba, kde vlastní, majer a množstvo hektárov pôdy.

Vladimír Mečiar sa narodil 26. júla 1942 vo Zvolene. V roku 1959 pracoval na Okresnom národnom výbore v Žiari nad Hronom. V roku 1969 bol odvolaný z funkcií v mládežníckom hnutí a vylúčený z radov Komunistickej strany Československa. Neskôr nastúpil ako pomocný tavič do oceliarne v Dubnici nad Váhom. V roku 1974 ukončil diaľkové štúdium na právnickej fakulte a začal pracovať v Nemšovej, neskôr ako podnikový právnik.

Do politického života vstúpil v novembri 1989. Už o rok neskôr sa stal ministrom vnútra a životného prostredia Slovenskej republiky. V roku 1991 založil politické Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS). Po parlamentných voľbách v rokoch 1990, 1992 a 1994 sa stal predsedom vlády Slovenskej republiky. V prezidentských voľbách v roku 1999 sa uchádzal o post prezidenta. Po druhom kole sa však umiestnil na 2. mieste za Rudolfom Schusterom.

