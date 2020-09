Pezinské vinobranie sa kvôli koronovým opatreniam zrušilo. „My sme zrušili aj to naše vlastné, hoci práve v tomto období by sme radi robili degustácie, nielen kvôli vinobraniu, ale aj preto, že 12 našich vín sa dostalo v Národnom salóne vín medzi 100 najlepších z celého Slovenska a radi by sme ich ľuďom predstavili, ale degustácie sú teraz problém,“ hovorí známy vinár Peter Matyšák.

Vinotéky zatiaľ fungujú

Chystal sa tento rok otvoriť tri nové vinotéky. „Dúfam, že aspoň to sa podarí, lebo vinotéky zatiaľ fungujú, ale ktovie dokedy, lebo kúpna sila obyvateľstva klesá a tak sa zrejme bude predávať aj menej vína,“ zamýšľa sa skúsený podnikateľ. „Našu firmu korona postihla veľmi. Mám ohrozených 120 pracovníkov a museli sme si požičať 1,2 milióna, lebo taká bola strata vo všetkých našich prevádzkach,“dodáva smutne.

Opatrenia sa nedajú predpokladať

Štefan Šimák zo Šimák Zámok Pezinok má podobné starosti. Už prvá vlna pandémie im narobila problémy, súčasné obmedzenia zase znamenajú citeľné zníženie predaja a obratu. Aj preto museli vinári spoločnosti Šimák Zámok Pezinok redukovať množstvo spracovaného hrozna. „Najhoršie je, že dnes nikto nevie, koľkokrát a ako sa budú opatrenia meniť," hovorí Štefan Šimák mladší s tým, že keď sa pravidlá stále menia, je ťažké sa na ne pripraviť. „Takže možno nás nikto nemusí zavrieť ako v prvej vlne, je možné, že niektoré spoločnosti budú musieť zavrieť samé,"dodal roztrpčene.

Tieto straty už nedobehneme

Priznáva, že ich odberatelia - hotely, reštaurácie, kaviarne - už znížili množstvo objednaného vína, niektorí nové objednávky stornujú. „Stornujú sa degustácie aj svadby, niektoré sa prekladajú už na tretí termín a je otázne, či sa nakoniec uskutočnia. Tieto straty už nedobehneme," vyratúva Štefan Šimák ml.

Majitelia spoločnosti Šimák Zámok Pezinok sa museli prispôsobiť súčasnej situácii. „Chceli sme kupovať nové sudy na víno a sušičku na etikety, ale odložili sme to. Stopli sme všetky investície,"priznáva.

„Osobne si myslím, že pokiaľ nebude vakcína na koronavírus, budeme musieť tým prejsť všetci," dodal Štefan Šimák ml.

Objednávky pre hotely a catering sú minimálne

„Veľmi veľa záleží od toho, či vinárstvo dodáva produkty do obchodov alebo nie. My ako vinárstvo svoje víno nedodávame do obchodných reťazcov, čiže k retailovým zákazníkom sa naše vína cez pultový predaj nedostanú a preto nás pandémia veľmi poznačila,“ vysvetľuje Tibor Dovičin z vinárstva ÉÓS WINE v Dvoroch nad Žitavou.

„Objednávky nám klesli neskutočne. My sa totiž zameriavame na predaj nášho vína do hotelov, na podujatia a na catering. Nakoľko sa takéto podujatia obmedzovali má to na nás obrovský dopad,“dodáva mladý vinár s tým, že rušenie vinobraní sa ich firmy veľmi nedotkne, nakoľko ako vinárstvo majú 145 hektárov vlastných viníc a vyrobia pol milióna litrov vína. „S ním tam ani nechodíme. Viem, že okolo Bratislavy napríklad Pezinok či Modra, tam si maličkí vinári vedia na vinobraniach predať aj polovicu svojej úrody vo forme burčiaku, nás sa to netýka, lebo vyrábame vína viac,“ hovorí Dovičin.

Vinice oberieme, ale kam víno predať?!

„Nás brzdia hlavne obmedzenia spoločenských akcií a ak od októbra bude platiť nariadenie, že na svadbe sa môže zúčastniť iba 30 ľudí, nebudeme mať skoro žiadne objednávky,“ povzdychol si.

Výrobu vína v Dvoroch nad Žitavou však pandémia neovplyvnila. „Obrať vinice musíme aj tak, teda výroba funguje bez obmedzení,“smeje sa. Problémom je však produkt vyexpedovať a dostať zaň aj zaplatené. „Napríklad aj dnes som riešil, že sme na november mali avizované dodanie vína na nejaké svadby a mal som štyri telefonáty, že ľudia nevedia ako to bude a radšej rušia objednávky. Práve spoločenské akcie ako firemné večierky, plesy a svadby sú najväčším zdrojom nášho príjmu a presne nad nimi visí momentálne veľký otáznik,“uzavrel.

Vinárstvo sa nedá robiť v home office

Rodinnú firmu TOKAJ MACIK WINERY prevádzkujú Macikovci spolu s deťmi Michaelou a Jaroslavom, ich rodinami a 20 zamestnancami v obci Malá Tŕňa v okrese Trebišov. Ich vína sú známe nielen v Európe, ale aj v Ázii. Predávajú sa do Michelinových reštaurácií a vinoték Európy a sú zaradené ako Gastro vína. Nájdeme ich aj v Svetovom dome vína - Cité du Vin v Bordeaux a na svetovej výstave vín ProWein v Nemecku, kde ako jediní reprezentujú Slovensko.

Nástup korony bol pre nich šok aj preto, že začiatok roka je vždy ekonomicky ťažký. Pokračovalo to jarou a začiatkom leta. Tým, že sa uzavreli hranice, zatvorili reštaurácie a vinotéky zastavil sa im odbyt.

Pomohlo varenie vo vinici

Vinohrady potrebovali ochranu pred chorobami a víno v priebehu výroby si žiadalo technologické operácie, keďže vinohradníctvo a ani vinárstvo sa nedajú robiť v home office. „Naše náklady a zúfalstvo narastali a príjmy neprichádzali. Na prepustenie pracovníkov sme ani nepomysleli, lebo by sme skončili aj my. Strata bola každý deň vyššia. Našťastie náš syn Jaroslav prišiel s nápadom vytvoriť e-shop," hovorí Mária Maciková. Dodáva, že nemali peniaze na to, aby o jeho vytvorenie požiadali profesionálnu firmu, preto autor myšlienky, syn Jaroslav vytvoril grafiku a všetko čo s tým súvisí. Vďaka tomu rozbehol odbyt na Slovensku a v Čechách. Spomenie, že výrobky uvádzali na trh tak, že syn spolu s manželkou Erikou natáčali a uvádzali seriál Tokaj na tanieri kde priamo vo vinici a v pivnici spájali víno s jedlom. "Tak sme naše víno dostali do pozornosti klientov a i v karanténe sa postupne rozbehol jeho predaj."

Namiesto vinobrania individuálne návštevy

Slávnosti vinobrania pre veľký počet návštevníkov zamietli. Sústredili sa radšej na individuálne návštevy vinárstva v malých skupinách pri dodržiavaní príslušných hygienických opatrení. "Okrem toho ponúkame ubytovanie v penzióne a v štýlových súdkoch, priamo pri vinici. Hostia sa môžu prechádzať jesennými vinohradmi a následne degustovať víno v stredovekej pivnici."

Straty zatiaľ vyčíslené nemajú, ale určite budú veľké.