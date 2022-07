"Poslali nás na traumatológiu, že ho tam majú hospitalizovať, pretože mal zápal umelého bedrového kĺbu a nevládal ani chodiť," opísala nám situáciu pani Zuzana, plná zúfalstva a rozhorčenia.

"Už týždeň bral infúzie na bolesť, no tá neustupovala," pridala detaily pani Zuzana. "Preto som volala v sobotu poobede záchranku, o tretej sme už boli v nemocnici. Na urgente boli veľmi ochotní a milí, poriadne ho vyšetrili a keď sa ukázalo, že ide o zápal, poslali nás na traumatológiu, aby manžela hospitalizovali. Tam to však lekár odmietol, vraj nie je dôvod," dozvedeli sme sa.

"A tak sme sa vrátili na urgent, odkiaľ volali na neurológiu a na vedenie nemocnice, že čo majú robiť s manželom. Všade ho totiž odmietli prijať a hospitalizovať," hovorí. "Nakoniec sme zostali ja a môj ležiaci manžel od polnoci, keď už bol kompletne vyšetrený, až do rána do šiestej pred urgentným príjmom na chodbe."

V nemocnici sa Juraj s manželkou ocitli znova aj v nedeľu, lekár mu predpísal lieky proti bolesti a antibiotiká. Situácia sa opakovala, znova sa vrátili domov. "Celú noc som nespala, manžel nepil, nejedol," dozvedeli sme sa v pondelok ráno, keď sa znova vrátili do nemocnice na traumatológiu. "V noci mal Juraj teplotu, znova som volala záchranku. Dnes ho však po vyšetrení hospitalizovali na traumatológii."

"Je to skutočne veľmi nešťastný a jednostranný spôsob prezentovania vzniknutej situácie prostredníctvom sociálnych sietí," poslala nám dnes vyjadrenie hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Nitre Tatiana Kubinec.

"Prešetrujeme celý prípad, je nám úprimne ľúto vzniknutej situácie. Pacientovi bola doporučená kontrola dnes v ambulancii, pričom sa aj dostavil a bol následne hospitalizovaný v našom zdravotníckom zariadení. Až po následnom prešetrení situácie sa budeme vedieť k celej situácii bližšie vyjadriť," dodala.

Fotografie pacienta Juraja v nemocnici si pozrite v GALÉRII