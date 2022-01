Jedným z dôvodov, prečo sa na vás lepí smola, môže byť vaše meno. Iste poznáte ľudí, ktorí ani zďaleka nerobia toľko, čo vy a darí sa im vo všetkom, na čo siahnu. Je to náhoda? Priznajte, že vás to občas štve. Numerologička v tom má jasno.

„Niekto má všetko vydreté a aj to sa zrazu záhadne stratí, pritom ani netuší, že to, čo mu škodí, nosí stále so sebou,“ hovorí numerologička Daniela Paculíková z vesti.sk.

Možno sa vám vaše meno páči a nemáte chuť ho meniť. Skúste si však skontrolovať, či je to to pravé meno pre vás. Podľa numerologičky by malo ladiť s vaším dátumom narodenia.

Vypočítajte si úspech

Na kontrolu toho, či je vaše meno pre vás vhodné, poslúži pár jednoduchých výpočtov, len musíte poznať len správny vzorec premeny písmen na čísla.

Numerológia mnohých ľudí láka, len ju nevedia využiť vo svoj prospech. Zdroj: Pixabay

Najskôr si vypočítajte svoje číslo narodenia. Dopracujete sa k nemu tak, že spočítate všetky čísla v dátume narodenia a výsledok prevediete na jednociferné číslo.

Príklad 1: Ak dátum vášho narodenia je 22. 10. 1980, číslo narodenia vypočítate takto:

2+2+1+0+1+9+8+0 = 23 ... 2+3 = 5 - číslo 5 je vaším číslom narodenia.

Ďalším krokom je nájsť číslo svojho krstného mena. Zistíte ho premenou písmen v mene na čísla podľa tejto tabuľky. Dĺžne a mäkčene si nevšímajte.

Každé písmeno má svoju hodnotu. Zdroj: archív DP

Príklad 2:

Ak sa voláte napríklad Jana, číslo vášho mena je 1+1+5+1 = 8

Aj sa voláte Ivana, číslo vášho mena je 9+4+1+5+1=20 ... 2+0 = 2

Vaše meno by bolo magické, keby aj vaše číslo narodenia bolo rovnaké ako číslo vášho mena. Ak nie je, neprináša vám v živote šťastie a úspech si musíte prácne vydrieť.

Dá sa to zmeniť?

Dátum narodenia si zmeniť nemôžete, meno sa však zmeniť dá. Vyberte si také meno, ktorého číslo sa zhoduje s vaším číslom narodenia, na úrade vám ho za mierny poplatok zmenia.

Ľudia si dávajú medzi sebou rôzne mená či prezývky, aj to môžete zmeniť. A možno ste pri narodení dostali do vienka viac mien, ale používate to nesprávne.

Predtým, než urobíte oficiálnu zmenu mena na matrike, nechajte sa rodinnými príslušníkmi či kolegami v práci a priateľmi oslovovať novým správnym menom, výsledok v podobe šťastného života by sa mal podľa numerologičky dostaviť čoskoro a je celkom možné, že oficiálnu zmenu na úradoch nakoniec ani nebudete potrebovať.

Chcete, aby vaše dieťa malo v živote úspech? Dajte mu správne meno! Zdroj: Pixabay

Prečo je to tak?

„Výberom správneho nového mena, ktoré sa hodí k číslu vášho narodenia sa naladíte na zodpovedajúce vibrácie okamihu, kedy ste sa narodili,“ vysvetľuje numerologička. Tým sa podľa nej dostanete vibračne na jeho vlnu a tým aj na vlnu šťastia. Prípadné prekážky by vás od tejto chvíle mali obchádzať alebo ich preskočíte bez väčšej námahy.

