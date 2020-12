Viete, ako vyzerá Vianočná Bratislava? Z tohto miesta máte exkluzívny výhľad!

Napriek pandemickým opatreniam si môžete užiť obľúbené predajné Dni Vianoc v Bratislavskej Inchebe. Otvorili ich vo štvrtok a vianočné darčeky tu môžete nakupovať až do 21. decembra. Vstup aj parkovanie v areáli výstaviska je zadarmo, to je darček od organizátorov so želaním, aby si ľudia napriek všetkému urobili doma krásne sviatky.