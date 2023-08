VIDEO Na Zemplínskej Šírave sa objavila čierna labuť! Pozrite sa, čo spravila českým turistom ×

Slovenské more poctila svojou prítomnosťou čierna labuť. Ochranár opisuje, že ide o nezvyčajný úkaz, no na Zemplínskej Šírave by pokojne mohla ostať.