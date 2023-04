Muži na videu najskôr vytiahli labuť z vody. Keď vták začal vydávať zúfalé zvuky, jeden z rybárov ho okríkol: „To čo je?! Zle ti došlo?! Daj si pivo.“

Druhý muž otvoril labuti zobák a začal do nej liať pivo z plechovky. Muž, ktorý celú situáciu natáčal, sa celý čas smial. O chvíľu na to rybári na labuti imitovali pohlavný styk.

Jeden z mužov držal v ruke rybu, ktorú vyhodil do vzduchu a kopol do nej ako do futbalovej lopty. „Enviropolícia sa už zaobera videom, ktoré ste nám viacerí posielali. Ak poznáte osoby vo videu, pošlite nám ich mená formou súkromnej správy,“ vyzýva polícia na Facebooku pri šokujúcom videu.