Azúrovo modré Jadranské more, úzke uličky malebných prímorských mestečiek a slnečné lúče presvitajúce cez konáre stromov obsypané olivami. K tomu kulinárske špeciality s miestnou hľuzovkou a pohár dobrého vína. To všetko zažijete, keď sa vydáte do chorvátskej Savudrije po stopách filmových miest zo slovensko-českého kinohitu Šťastný nový rok 2. Teraz je ten správny čas! Je to len 5 hodín cesty autom.