VIDEO Tak TOTO ste ešte nevideli: Vodič LUXUSNÉHO auta odrezal papuču na aute karbobrúskou!

Bizarný pohľad sa pred pár dňami naskytol žilinským mestským policajtom, ktorí na kamere zachytili kuriózny prípad. Vodič luxusného auta, ktorý parkoval na spoplatnenom parkovisku, si na ňom našiel papuču. To by nebolo nič, ale neuveríte, ako to vyriešil!