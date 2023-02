Pravidlom vedomostnej súťaže Kto chce byť milionárom bolo správne zodpovedať 15 súťažných otázok a tak sa dopracovať k hlavnej výhre - 1 miliónu korún. Predstavovali ste si aj vy, aké by to bolo sedieť v "horúcom kresle"? Predseda strany Hlas Peter Pellegrini by o tom mohol rozprávať!

V roku 2006 sa totižto v jednej časti objavil osobne. Darilo sa mu celkom dobre, no pohorel na otázke, kedy sa mesto Washington stalo hlavným mestom USA. Čiastku 200-tisíc slovenských korún, ktoré vtedy za účasť vyhral, neputovali do jeho vreciek, ale Lige proti rakovine.

Pellegrini zďaleka nebol jediným politikom, ktorý sa objavil na obrazovkách v súťažiach či nejakej šou. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský bol pred pár rokmi v šou Duel a viacerí súčasní politici sa objavili vo v siedmom nebi.

Podľa Topiek sa v ten deň v šou objavili aj ďalší vtedajší poslanci Národnej rady SR. Išlo o Rafaela Rafaja (SNS), Martina Fronca (KDH), Zdenku Kramplovú (HZDS-ĽS) a Ivana Štefanca (SDKÚ).

