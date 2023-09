Boj o postup do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy prilákal do Košíc tisícky fanúšikov. Proti sebe sa postavili mužstvá SC Dnipro-1 z Ukrajiny a domáci Spartak Trnava.

Nový futbalový štadión v Košiciach obsadilo viac ako 5 800 fanúšikov. Prilákal ich sem zápas domáceho futbalového mužstva proti ukrajinskému.

Nakoľko organizátori považovali zápas za rizikový, povolaná bola aj polícia. „V spolupráci s kolegami z Mestskej polície Košice viac ako 450 príslušníkov Policajného zboru z rôznych útvarov v pôsobnosti okresných riaditeľstiev Košického kraja, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Prezídia Policajného zboru i ďalších krajských riaditeľstiev na území Slovenska, dohliadalo nielen na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ale aj nad dodržiavaním verejného poriadku, ochranou života, zdravia a majetku osôb,“ informovala Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice.

FOTO PRESUNU FANÚŠIKOV NA ZÁPAS >TU<

Policajti v uniformách i v civile dohliadali na bezpečnosť nielen v okolí štadióna, ale aj na cestách či v uliciach centra mesta, kadiaľ sa fanúšikovia hromadne (a aj poriadne hlučne) presúvali. Pozornosť venovali aj okoliu železničnej a autobusovej stanice.

Pre presun futbalových nadšencov uzavreli aj niektoré cestné úseky

Žiadne komplikácie či kolízie, ktoré by narušili dopravu, neevidovali. „Bola to nevyhnutnosť, ktorú si futbalový zápas vyžadoval. Týmto by sme sa chceli vodičom poďakovať za ich pochopenie, trpezlivosť a disciplinovanosť,“ dodáva Ivanová.

Po celý čas konania zápasu, ktorý skončil výhrou Spartaku Trnava 2:1, ani pred a po zápase, polícia žiadne výtržnosti riešiť nemusela. „Nedošlo k žiadnemu narušeniu verejného poriadku, incidentom, ani k žiadnym rušivým momentom. Žiadne výtržnosti neboli zaznamenané ani vo vlakoch, ktorými sa fanúšikovia na zápas presúvali,“ spresňuje košická policajná hovorkyňa s tým, že bezpečnosť počas takýchto zápasov je prioritou ako pre Policajný zbor, tak aj pre organizátorov. „Fanúšikovia oboch mužstiev sa správali disciplinovane a presne takto by to na športovom podujatí malo vyzerať. Pretože futbal – to je hra.“

Prečítajte si tiež: